TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Domino efektas: dar vienas gamintojas paskelbė atsisakantis gaminti tik elektromobilius

2025-09-26 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 07:01

Volkswagen“ grupės prabangių markių gretose – strateginio pokyčių banga. Po to, kai „Porsche“ ir „Audi“ paskelbė apie savo elektrifikacijos planų peržiūrą, jų pėdomis pasekė ir „Bentley“.

Bentley Mulliner Batur (nuotr. gamintojo)
19

Volkswagen" grupės prabangių markių gretose – strateginio pokyčių banga. Po to, kai „Porsche" ir „Audi" paskelbė apie savo elektrifikacijos planų peržiūrą, jų pėdomis pasekė ir „Bentley".

0

Britiškos markės vadovas Frankas-Steffenas Walliseris patvirtino, kad, reaguojant į silpnesnę nei tikėtasi prabangių elektromobilių paklausą, bus toliau gaminami ir kuriami nauji modeliai su vidaus degimo varikliais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Bentley“ automobilių pristatymas Vilniuje
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Bentley“ automobilių pristatymas Vilniuje

Vieningas koncerno frontas

Šis sprendimas yra logiška įvykių seka. Kaip pripažino pats F. S. Walliseris, visos trys markės naudoja bendras platformas ir pavaros mechanizmus, todėl „Porsche“ ir „Audi“ sprendimai tiesiogiai veikia ir „Bentley“ planus.

Priminsime, kad neseniai „Porsche“ patvirtino, jog naujos kartos „Boxster“ ir „Cayman“ turės ne tik elektrines, bet ir benzinines versijas, o „Audi“ atsisakė plano tapti vien elektrine marke iki 2033 metų.

Rinka diktuoja sąlygas

„Prabangių elektromobilių paklausa lėtėja ir šiuo metu nėra pakankamai stipri, kad palaikytų išskirtinai elektrinę strategiją“, – žurnalui „Autocar“ teigė F. S. Walliseris.

Pasak jo, rinkos situacija dabar yra visiškai kitokia, nei tuomet, kai buvo paskelbta ambicinga „Beyond100“ strategija.

Dėl šios priežasties, siekiant patenkinti pirkėjų poreikius tokiose svarbiose rinkose kaip Šiaurės Amerika ir Artimieji Rytai, ateinančiais metais bus siūlomas balansas tarp hibridinių ir grynųjų vidaus degimo variklių naujos kartos „Bentayga“, „Continental GT“ ir „Flying Spur“ modeliuose.

Vis dėlto, tai nereiškia visiško elektrifikacijos plano atsisakymo. Gamintojas patvirtino, kad pirmasis visiškai elektrinis „Bentley“ modelis – miesto visureigis, kurio dizainą įkvėpė „EXP 15“ konceptas – debiutuos kaip planuota, jau kitais metais. Taip pat tęsiamos ir milijardinės investicijos į gamyklos modernizavimą, kur jau ruošiama nauja elektromobilių surinkimo linija.

