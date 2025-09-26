Domino efektas: dar vienas gamintojas paskelbė atsisakantis gaminti tik elektromobilius

Britiškos markės vadovas Frankas-Steffenas Walliseris patvirtino, kad, reaguojant į silpnesnę nei tikėtasi prabangių elektromobilių paklausą, bus toliau gaminami ir kuriami nauji modeliai su vidaus degimo varikliais.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Vieningas koncerno frontas
Šis sprendimas yra logiška įvykių seka. Kaip pripažino pats F. S. Walliseris, visos trys markės naudoja bendras platformas ir pavaros mechanizmus, todėl „Porsche“ ir „Audi“ sprendimai tiesiogiai veikia ir „Bentley“ planus.
Priminsime, kad neseniai „Porsche“ patvirtino, jog naujos kartos „Boxster“ ir „Cayman“ turės ne tik elektrines, bet ir benzinines versijas, o „Audi“ atsisakė plano tapti vien elektrine marke iki 2033 metų.
Rinka diktuoja sąlygas
„Prabangių elektromobilių paklausa lėtėja ir šiuo metu nėra pakankamai stipri, kad palaikytų išskirtinai elektrinę strategiją“, – žurnalui „Autocar“ teigė F. S. Walliseris.
Pasak jo, rinkos situacija dabar yra visiškai kitokia, nei tuomet, kai buvo paskelbta ambicinga „Beyond100“ strategija.
Dėl šios priežasties, siekiant patenkinti pirkėjų poreikius tokiose svarbiose rinkose kaip Šiaurės Amerika ir Artimieji Rytai, ateinančiais metais bus siūlomas balansas tarp hibridinių ir grynųjų vidaus degimo variklių naujos kartos „Bentayga“, „Continental GT“ ir „Flying Spur“ modeliuose.
Vis dėlto, tai nereiškia visiško elektrifikacijos plano atsisakymo. Gamintojas patvirtino, kad pirmasis visiškai elektrinis „Bentley“ modelis – miesto visureigis, kurio dizainą įkvėpė „EXP 15“ konceptas – debiutuos kaip planuota, jau kitais metais. Taip pat tęsiamos ir milijardinės investicijos į gamyklos modernizavimą, kur jau ruošiama nauja elektromobilių surinkimo linija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!