„Bentley“ atsisveikina su legendiniu varikliu: sukūrė jį pagerbiantį modelį

Dar praėjusiais metais „Bentley“ oficialiai paskelbė, kad po daugiau nei dviejų dešimtmečių baigia gaminti W12 variklius. Ta proga bus išleista griežtai limituota modelių serija, kurie taps savotišku atsisveikinimu su šia variklių era.
Pirmojo serijinio modelio kėbulas nudažytas išskirtine „Opalite“ spalva, kurią papildo tamsūs „Beluga“ akcentai ir ryškios „Mandarin“ atspalvio detalės. Automobilio siluetą pabrėžia per visą kėbulą einanti juosta, o oranžinė spalva atsikartoja ir ant specialaus dizaino ratlankių bei priekinių grotelių.
Salono apdailoje pritaikytas unikalus asimetriškas stilius. Vairuotojo erdvėje dominuoja natūralios odos ir „Alcantara“ audinio mišinys, o keleivio pusėje panaudotas linas ir „Alcantara“.
Oranžiniai akcentai skoningai pratęsia eksterjero temą ir salone. Individualumą pabrėžia ir specialiai šiam modeliui sukurtas kelioninio bagažo komplektas, pritaikytas prie automobilio apdailos.
Pirmą kartą plačiajai visuomenei automobilis bus parodytas jau ateinantį savaitgalį, prestižiniame „Monterey Car Week“ automobilių kultūros renginyje Kalifornijoje.
Gamintojas oficialios kainos neįvardija, tačiau patvirtina, kad visa limituota serija – tiek 16 kabrioletų, tiek 18 anksčiau anonsuotų kupė – jau seniai parduota specialią atranką praėjusiems markės klientams.
