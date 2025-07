Matijošaičio „Rolls-Royce“ su estiškais numeriais: kiek gali kainuoti automobilis ir jo taisymas?

Kauno policijos pareigūnai dėl Kauno mero, buvusio milicinininko ir policininko, V. Matijošaičio, kuris su prabangiu automobiliu pirmadienį partrenkė vyrą, jau pradėjo administracinę teiseną.

Vis tik dalis gyventojų pradėjo spėlioti ne tik, kaip merui pavyksta gatvėse nepastebėti žmonių, bet ir kiek rinkoje galėtų kainuoti „Rolls-Royce Wurth“ automobilis ir jo taisymas po šio eismo įvykio.

Be to, dalis gyventojų atkreipė dėmesį ir į tai, kad tai – ne pirmasis prabangus automobilis, ant kurio matomi ne Lietuvos, bet Estijos valstybiniai numeriai.

Automobilių rinkos žinovas Laurynas Boguševičius teigė, kad „Rolls-Royce Wurth“ automobilio kaina gali priklausyti nuo daugybės skirtingų faktorių, kurie transporto priemonės kainą gali smarkiai „išpūsti“.

Pavyzdžiui, kainų skirtumai gali atsirasti ne tik dėl automobilio pagaminimo metų, ridos, esamos techninės būklės, bet ir transporto priemonės komplektacijos.

„Tokių specifinių transporto priemonių rinkos kaina gali labai smarkiai varijuoti, nes kiekviena – net ir mažiausia detalė – gali kainuoti dešimtis tūkstančių eurų.

Be to, taip pat kainos gali smarkiai skirtis ir dėl skirtingų variklio specifikacijų, mat tie patys modeliai galėjo turėti V12 arba V8 variklį“, – kalbėjo L. Boguševičius.

Vis tik, įvertinus 2015–2019 m. gamybos „Rolls-Royce Wurth“ automobilio kainas rinkoje, jos gali prasidėti nuo maždaug 180 tūkst. eurų ir pasiekti 300 tūkst. eurų ribą.

Be to, pašnekovas užsimena, kad taisymo išlaidos tokiam automobiliui gali kainuoti ir dešimtis tūkstančių eurų.

Kodėl estiški numeriai, o ne lietuviški?

Vis tik daliai gyventojų pro akis nepraslydo ir eismo įvykio metu užfiksuoto „Rolls-Royce“ automobilio numeriai, kurie registruoti Estijoje, bet ne Lietuvoje.

Dar 2015 m. V. Matijošaitis taip pat sulaukė gyventojų dėmesio, kai jis pademonstravo kitą prabangų automobilį – „Ferrari“ – kuris taip pat buvo su estiškais numeriais ir „BBD“ raidėmis ant jų.

Kaip ir tada, taip ir dabar, daliai gyventojų kilo papildomų klausimų, ar automobiliai registruojami Estijoje dėl mažesnių mokesčių, ar kitų priežasčių.

Tiesa, 2015 m. Kauno mero sūnus Dainius suskubo paaiškinti, kodėl ant „Ferrari“ buvo uždėti estiški numeriai.

„Kai kurių to verslo (aka „Vičiūnų“) automobilių numeriai yra estiški, kadangi „Vičiūnų grupę“ sudaro per 70 įmonių, iš kurių keletas stambesnių įmonių veiklą vykdo Estijoje, tad ir tam tikrus mokesčius turbūt normalu, kad mokame Estijos valstybei“, – tąkart „Facebook“ paskyroje rašė jis.

Dar anksčiau didžioji dalis juridinių asmenų iš Lietuvos neretai registruodavo transporto priemones Estijoje įmonės vardu. Taip už įsigytus prabangius automobilius verslininkai galėdavo sutaupyti dešimtis tūkstančių eurų nei, pavyzdžiui, juos registruojant Lietuvoje.

Portalas „Thompsonstein.com“ taip pat įvardijo pagrindines transporto priemonių registravimo Estijoje privalumus:

Keleivinėms transporto priemonėms netaikomi akcizo mokesčiai;

100 pridėtinės vertės mokesčio atskaita už verslo tikslais naudojamas transporto priemones;

galimybė ne Estijos valstybės piliečiams valdyti verslą nuotoliniu būdu;

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kai tai ypač naudinga perkant didelės vertės automobilius, skirtus verslo reikmėms Europos Sąjungos mastu.

Tiesa, jei anksčiau Estijoje nebuvo taikomas automobilio registracijos mokestis, dabar ši prievolė atsirado.

V. Matijošaičiui gresia bauda, partrenkė Rusijos pilietį

Naujienų agentūrai BNS Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė patvirtino, kad dėl mero sukelto eismo įvykio Kaune buvo pradeta administracinio nusižengimo teisena pagal Administracinių nusižengimų kodekso 423 straipsnio 2 dalį.

Šis straipsnis vairuotojui numato 150–300 eurų siekiančią baudą už nežymų sveikatos sutrikdymą nulėmusį Kelių eismo taisyklių pažeidimą.

Pareigūnai nusprendė dėl įvykio nepradėti ikiteisminio tyrimo, nes nukentėjusysis patyrė nesunkius sužeidimus. Policija antradienio rytą skelbė, kad, suteikus pagalbą ligoninėje, 1999 metais gimęs nukentėjusysis buvo išleistas gydytis į namus.

„Teisenos eigoje, tikėtina, su eismo įvykio dalyviais dar pabendraus (pareigūnai – BNS), vertins subraižytas eismo įvykio schemas, aiškinsis aplinkybes ir galiausiai bus priimtas sprendimas“, – pažymėjo O. Vaitkevičienė.

Ji negalėjo pasakyti, kiek užtruks šis procesas.

Kauno policijos atstovė taip pat patvirtino, kad nukentėjusysis yra Rusijos pilietis.

Savo ruožtu V. Matijošaitis „nuoširdžiai atsiprašė“ pėsčiųjų perėjoje pirmadienį popiet jo partrenkto vyro bei sako, kad incidentą lėmė atidumo trūkumas ir horizontaliojo ženklinimo ant kelio nebuvimas.

„Šioje gatvės atkarpoje prieš porą savaičių buvo paklota nauja asfalto danga ir kelininkai nespėjo atlikti horizontaliojo ženklinimo, o man pritrūko atidumo“, – nurodoma BNS Kauno miesto savivaldybės perduotame mero komentare.

Jis teigia važiavęs pakankamai lėtai, tačiau pėsčiojo nepastebėjęs persirikiuojant.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė O. Vaitkevičienė BNS nurodė, jog po vidurdienį įvykusio incidento partrenktas vyras buvo išvežtas į gydymo įstaigą.

„Po eismo įvykio pirmiausia paklausiau nukentėjusio, kaip jis jaučiasi, ar galiu padėti atsistoti, tačiau jis atsakė, kad atsistos pats. Tą padaręs paėjo kiek toliau į kelkraštį. Greta stovėjusio kito vyriškio paprašiau, kad iškviestų greitąją pagalbą“, – sako V. Matijošaitis.

„Nukentėjusiojo nuoširdžiai atsiprašiau, jo kontaktus turiu ir, jei jis liks gydymo įstaigoje, būtinai aplankysiu. Mano žiniomis, sužalojimai nežymūs, bet būkime kantrūs ir sulaukime medikų išvadų“, – teigia meras.

Popiet Kauno policijos atstovė nurodė, kad įvykio vietoje baigtas jo forminimas, surinkti pirminiai duomenys, laukiama medikų išvadų. Būtent pagal jas bus sprendžiamas klausimas dėl įvykio kvalifikacijos.

Sprendimas, ar dėl eismo įvykio pradėti ikiteisminį tyrimą, ar administracinę teiseną, priklauso nuo pėsčiojo sužalojimų sunkumo.

Kaip rašė BNS, 2018-ųjų žiemą V. Matijošaitis taip pat buvo partrenkęs aštuoniasdešimtmetį vyrą ties pėsčiųjų perėja Šv. Gertrūdos gatvėje, asmens patirti sužalojimai nebuvo sunkūs.

Kauno meras tuomet žadėjo darbo metu pats nebevairuoti.

Be to, 2016-ųjų rudenį V. Matijošaitis pateko į incidentą, kai galbūt nepraleido pėsčiųjų perėja ėjusio žmogaus. Liudininkas tada sakė matęs ant perėjos stovintį žmogų, pasirėmusį į juodos spalvos automobilį, kuris, daužydamas per kapotą, piktinosi vairuotoju.