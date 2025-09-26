Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Visiškai atnaujintas eismas Česlovo Radzinausko tiltu Kaune

2025-09-26 07:25 / šaltinis: BNS
2025-09-26 07:25

Baigus konstrukcijų remontą, visiškai atnaujintas eismas Česlovo Radzinausko tiltu Kaune per Nemuną, magistralėje „Via Baltica“.

Transportas (nuotr. Elta)

Baigus konstrukcijų remontą, visiškai atnaujintas eismas Česlovo Radzinausko tiltu Kaune per Nemuną, magistralėje „Via Baltica“.

REKLAMA
0

„Susidėvėjusio deformacinio pjūvio keitimo darbai (...) baigti ir eismas yra atnaujintas abiem juostomis“, – penktadienį pranešė „Via Lietuva“.

Pasak bendrovės, keisti susidėvėjusią konstrukciją buvo būtina siekiant užtikrinti eismo saugumą.

Tilto remontas vyko etapais – rugpjūtį darbai atlikti kelyje Marijampolės kryptimi, o šią savaitę sutvarkytos pirmoji ir antroji eismo juosta Kauno kryptimi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų