Visiškai atnaujintas eismas Česlovo Radzinausko tiltu Kaune

„Susidėvėjusio deformacinio pjūvio keitimo darbai (...) baigti ir eismas yra atnaujintas abiem juostomis“, – penktadienį pranešė „Via Lietuva“.
Pasak bendrovės, keisti susidėvėjusią konstrukciją buvo būtina siekiant užtikrinti eismo saugumą.
Tilto remontas vyko etapais – rugpjūtį darbai atlikti kelyje Marijampolės kryptimi, o šią savaitę sutvarkytos pirmoji ir antroji eismo juosta Kauno kryptimi.
