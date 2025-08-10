Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lenkijos rinktinę į pergalę vedė Loydas

2025-08-10 18:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 18:27

Lenkijos rinktinė draugiškame mače Katovicuose 74:72 įveikė Švediją, o pagrindiniu pergalės autoriumi tapo šią vasarą pilietybę gavęs Jordanas Loydas.

Jordanas Loydas | Organizatorių nuotr.

Lenkijos rinktinė draugiškame mače Katovicuose 74:72 įveikė Švediją, o pagrindiniu pergalės autoriumi tapo šią vasarą pilietybę gavęs Jordanas Loydas.

REKLAMA
0

Monako „AS Monaco“ gynėjas per 19 minučių pelnė 20 taškų (4/4 dvit., 4/5 trit.), atliko rezultatyvų perdavimą, atkovojo ir perėmė po 1 kamuolį bei surinko 21 naudingumo balą.

Švedijos gretose išsiskyrė Majamio „Heat“ žaidėjas Pelle Larssonas – 14 taškų, 7 rezultatyvūs perdavimai ir 15 naudingumo balų.

Europos čempionate švedai B grupėje Suomijoje žais su Lietuva, šeimininkais, Vokietija, Juodkalnija ir Didžiąja Britanija, o lenkai D grupėje namuose susitiks su Prancūzija, Belgija, Izraeliu, Slovėnija ir Islandija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų