Lenkijos rinktinę į pergalę vedė Loydas

Monako „AS Monaco“ gynėjas per 19 minučių pelnė 20 taškų (4/4 dvit., 4/5 trit.), atliko rezultatyvų perdavimą, atkovojo ir perėmė po 1 kamuolį bei surinko 21 naudingumo balą.
Švedijos gretose išsiskyrė Majamio „Heat“ žaidėjas Pelle Larssonas – 14 taškų, 7 rezultatyvūs perdavimai ir 15 naudingumo balų.
Europos čempionate švedai B grupėje Suomijoje žais su Lietuva, šeimininkais, Vokietija, Juodkalnija ir Didžiąja Britanija, o lenkai D grupėje namuose susitiks su Prancūzija, Belgija, Izraeliu, Slovėnija ir Islandija.
