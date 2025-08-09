Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Matas Vasiliauskas debiutuos ATP „Challenger“ turnyre, Ričardas Berankis nestartuos

2025-08-09 21:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 21:30

Graikijoje šeštadienį ištraukti ATP „Challenger" serijos „Hersonissos Challenger 3" vyrų teniso turnyro burtai.

Matas Vasiliauskas | Sauliaus Čirbos nuotr.

Graikijoje šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Hersonissos Challenger 3“ vyrų teniso turnyro burtai.

0

Pirmą kartą karjeroje tokio lygio turnyre startuos 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1593). Vardinį kvietimą gavęs lietuvis kvalifikacijoje susitiks su metais vyresniu italu Pietro Fellinu (ATP-561). Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italas šiuo metu užima aukščiausią vietą ATP reitinge per karjerą. Iki šių metų P. Fellinas neturėjo profesionalų vienetų turnyrų titulų, bet per 2025 m. jau iškovojo 3 tokius trofėjus žemiausios kategorijos ITF turnyruose.

P. Fellinas į Graikiją atskrido iš Salvadoro, kur žaidė fantastiškai – laimėjo 2 ITF turnyrus per 2 savaites ir pasiekė 10 pergalių iš eilės.

M. Vasiliauskui pergalė atneštų 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 330 JAV dolerių, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape jo lauktų Mitsuki Wei Kangas Leongas (ATP-640) iš Malaizijos arba prancūzas Enzo Wallartas (ATP-885). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 190 JAV dolerių.

Dalyvių sąraše kurį laiką buvo ir 35-erių Ričardas Berankis (ATP-372), kuris pagal reitingą būtų patekęs tiesiai į pagrindinį etapą. Deja, vėliau pranešta, kad R. Berankis iš sąrašo išsibraukė. Reikia pažymėti, kad lietuvis šią savaitę turnyrą Lenkijoje turėjo baigti dėl traumos.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Graikijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

