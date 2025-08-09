Matas Vasiliauskas debiutuos ATP „Challenger“ turnyre, Ričardas Berankis nestartuos

Pirmą kartą karjeroje tokio lygio turnyre startuos 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1593). Vardinį kvietimą gavęs lietuvis kvalifikacijoje susitiks su metais vyresniu italu Pietro Fellinu (ATP-561). Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
Italas šiuo metu užima aukščiausią vietą ATP reitinge per karjerą. Iki šių metų P. Fellinas neturėjo profesionalų vienetų turnyrų titulų, bet per 2025 m. jau iškovojo 3 tokius trofėjus žemiausios kategorijos ITF turnyruose.
P. Fellinas į Graikiją atskrido iš Salvadoro, kur žaidė fantastiškai – laimėjo 2 ITF turnyrus per 2 savaites ir pasiekė 10 pergalių iš eilės.
M. Vasiliauskui pergalė atneštų 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 330 JAV dolerių, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape jo lauktų Mitsuki Wei Kangas Leongas (ATP-640) iš Malaizijos arba prancūzas Enzo Wallartas (ATP-885). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 190 JAV dolerių.
Dalyvių sąraše kurį laiką buvo ir 35-erių Ričardas Berankis (ATP-372), kuris pagal reitingą būtų patekęs tiesiai į pagrindinį etapą. Deja, vėliau pranešta, kad R. Berankis iš sąrašo išsibraukė. Reikia pažymėti, kad lietuvis šią savaitę turnyrą Lenkijoje turėjo baigti dėl traumos.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Graikijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!