Į Vilkyčius jau susirinko Baltijos šalių ralio kroso elitas: treniruotėse ieškojo sekundžių

Nors varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse vyks sekmadienį, didžioji dalis dalyvių į trasą susirinko jau išvakarėse. Jų čia laukė ne tik administraciniai ir techniniai patikrinimai, bet ir galimybė išmėginti savo techniką privačiose treniruotėse.
Proga apsukti keletą ratų trasoje pasinaudojo kone visi sekmadienio varžybų dalyviai. Vieni treniruotėse ieškojo optimaliausių automobilio nustatymų, kiti tiesiog šlifavo trasą, tobulinimo vairavimą ir ieškojo sekundžių dalių, kurios sekmadienio lenktynėse turės labai didelę reikšmę.
„Treniruotėse jokių netikėtumų nebuvo. Mašina važiuoja, jokios problemos neišlindo. Pats dar dariau šiek tiek klaidų. Ieškojau greičio, tinkamų automobilio nustatymų. Šiaip viskas daugmaž pagal planą. Tik vieną ratlankį pražudžiau, nes kliudžiau „kerbą“. Tai varžyboms jis jau nebebus tinkamas.
Pati trasa – labai smagi. Reikia drąsos ten į galą „pilnu pareiti“. Danga laiko gerai, jokios duobės neišsimušė. Tikiuosi, kad ir rytoj viskas bus gerai. Laukia tikrai įdomios varžybos“, – sakė „Super 1600“ įskaitos dalyvis Valdas Mikužis.
Bilietus į varžybas galima įsigyti internetu „Bilietai.lt“ platformoje arba renginio dieną prie įvažiavimo į trasą. Daugiau informacijos apie artėjančias varžybas galima rasti organizatorių „Facebook“ puslapyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!