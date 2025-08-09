Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Rokiškio Grand Rally“ varžybose – Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus triumfas

2025-08-09 21:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 21:07

Šeštadienį Rokiškyje baigėsi tris dienas trukusios „Rokiškio Grand Rally“ varžybos. Po penkiolikos greičio ruožų ir daugiau nei 140 kilometrų kovos pergalę absoliučioje įskaitoje iškovojo Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus duetas, lenktyniavęs „Škoda Fabia“ automobiliu.

Vaidotas Žala | Organizatorių nuotr.
60

Šeštadienį Rokiškyje baigėsi tris dienas trukusios „Rokiškio Grand Rally" varžybos. Po penkiolikos greičio ruožų ir daugiau nei 140 kilometrų kovos pergalę absoliučioje įskaitoje iškovojo Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus duetas, lenktyniavęs „Škoda Fabia" automobiliu.

0

Vaidotas Žala ir Ugnius Vainevičius iniciatyvą į savo rankas paėmė jau pirmąją dieną. Tiesa, jiems ralio pradžia nesiklostė visiškai sklandžiai. Po pirmosios dienos ir penkių greičio ruožų jie turėjo beveik septynių sekundžių pranašumą prieš antroje vietoje buvusį Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Paliukėno duetą. Trečioje vietoje rikiavosi Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu, kurie pirmąją ralio dieną laimėjo du greičio ruožus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Rokiškio Grand Rally 2025
(60 nuotr.)
(60 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rokiškio Grand Rally 2025

Tačiau būtent Giedriui Notkui su Daliumi Strižanu antroji ralio diena buvo lemtinga. Pramušę vieną, o vėliau ir antrą ratą, kuriuos teko keisti sustojus greičio ruože, jie nusirito rezultatų lentelėje pozicijomis žemyn ir dėl vietos trejetuke jau nebekovojo.

Tuo metu Vaidotas Žala su Ugniumi Vainevičiumi antrąją ralio dieną laimėjo visus devynis greičio ruožus ir galiausiai susikrovė 52 sek. pranašumą prieš Vladą Jurkevičių su Aisvydu Paliukėnu.

Į trečiąją vietą prasibrovė itin stabiliai važiavęs Deivido Gezevičiaus ir Evaldo Kvederio tandemas. Jie lyderiams nusileido 1 min. 24 sek., tačiau išlaikė 6 sek. pranašumą prieš Giedrių Firantą ir Matą Valiulį.

Dėl gedimų ir avarijų iš ralio pasitraukė beveik 30 ekipažų. Tai sudaro beveik 30 procentų visų startavusių dalyvių.

