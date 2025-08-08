Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Po pirmosios „Rokiškio Grand Rally“ dienos lyderio rolę perėmė Vaidotas Žala

2025-08-08 22:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 22:37

Rokiškyje baigėsi pirmoji „Rokiškio Grand Rally“ diena. Ją laimėjo Vaidotas Žala ir šturmanas Ugnius Vainevičius, po penkių greičio ruožų susikrovę trapią persvarą.

Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
60

Rokiškyje baigėsi pirmoji „Rokiškio Grand Rally" diena. Ją laimėjo Vaidotas Žala ir šturmanas Ugnius Vainevičius, po penkių greičio ruožų susikrovę trapią persvarą.

0

Pirmasis greičio ruožas buvo sustabdytas dėl avarijos. Itin siauroje vietoje, ant tilto per upelį, avariją patyrė Karolis Kairys ir Audrius Narkevičius. Jų „Ford Fiesta“ užblokavo kelią, todėl ruožas buvo sustabdytas. Iki avarijos šiuo greičio ruožu spėjo pravažiuoti apie penkiolika ekipažų, iš kurių greičiausias buvo Vaidotas Žala.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Rokiškio Grand Rally 2025
(60 nuotr.)
(60 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rokiškio Grand Rally 2025

Vis dėlto, antrame greičio ruože V. Žala ir U. Vainevičius sugaišo brangias sekundes dėl užgesusio variklio starte. Tuo pasinaudojo Giedrius Notkus ir Dalius Strižanas, kurie laimėjo šį ruožą.

Trečiame ruože vėl greičiausias buvo Vaidotas Žala, bet ketvirtame – vėl prabilo Giedrius Notkus. Be šių dviejų ekipažų, viso ralio metu trejetuke ar šalia jo nuolat buvo Vladas Jurkevičius su Aisvydu Paliukėnu, Giedrius Firantas su Matu Valiuliu ir Rokas Steponavičius su Dovydu Ketvirčiu.

Penktasis, greičio ruožas vyko Rokiškio miesto gatvėmis. Čia geriausiai pasirodė Rokas Steponavičius, tačiau Vaidotas Žala jam pralaimėjo tik ketvirtadalį sekundės, o Vladas Jurkevičius – trečdalį.

Po pirmosios dienos bendroje įskaitoje pirmauja Vaidotas Žala. Nuo jo atsilieka Vladas Jurkevičius (beveik 7 sek.) ir Giedrius Notkus (beveik 13 sek.).

Penktadienį iš kovos dėl pozicijų pasitraukė šeši ekipažai, patyrę avarijas ar gedimus. Šeštadienį, pagrindinę „Rokiškio Grand Rally“ dieną, dalyvių lauks dar devyni greičio ruožai, kurių bendras ilgis siekia beveik šimtą kilometrų.

