Olimpinis čempionas Hunteris Armstrongas JAV čempionate diskvalifikuotas dėl menkai žinomos taisyklės

H. Armstrongas puikiai pasirodė 50 m sprinte laisvuoju stiliumi, kur pagerino karjeros rekordą. Ketvirtadienį amerikietis buvo užsiregistravęs plaukti net tris rungtis: 100 m laisvu stiliumi, 100 m nugara ir 50 m peteliške, tačiau nestartavo nė vienoje iš jų.
Rezultatų suvestinėje buvo parašyta, kad H. Armstrongas nepasirodė 100 m laisvuoju stiliumi atrankoje, apie tai nieko nepranešęs organizatoriams. Vėliau jis nestartavo ir likusiose dvejose rungtyse. Pasirodo, amerikietis tęsti varžybas norėjo, tačiau negalėjo to padaryti dėl nedaug kam žinomos taisyklės pažeidimo.
Turnyro taisyklėse parašyta, kad jei sportininkas, neįspėjęs organizatorių, nestartuoja rungtyje, kurioje buvo užsiregistravęs, tuomet yra diskvalifikuojamas iš visų likusių dienos rungčių, įskaitant ir estafetės plaukimus. Tokiu atveju diskvalifikacijos galima išvengti tik sumokėjus 200 JAV dolerių baudą, bet H. Armstrongas nusprendė to nedaryti, nes per vėlai sužinojo apie tokią galimybę. Tuomet jis automatiškai buvo diskvalifikuotas likusioms dienos rungtims.
„Pripažinsiu, esu nusivylęs, kad šiandien negavau progos startuoti. Kai registravausi varžyboms, neatkreipiau dėmesio, kad tą pačią dieną užsirašiau net į 3 rungtis. Čia atrankos vyksta labai greitai, tad pertraukos tarp rungčių yra neilgos ir man nebūtų užtekę laiko atsistatymui. Galvojau, kad atsisakysiu plaukti 100 m laisvuoju stiliumi ir koncentruosiuosi į kitas 2 rungtis. Niekada nesu daręs kažkokių oficialių pranešimų apie tai, kad neplauksiu atrankoje, tačiau dabar matau, kad taisyklėse aiškiai parašyta, jog jei nieko nepranešęs nepasirodai atrankoje, tada esi diskvalifikuojamas visai dienai. Kitą kartą turėsiu būti atidesnis, nes galvojau, kad čia galioja tokios pačios taisyklės kaip kitose varžybose.
Man buvo pasiūlyta susimokėti 200 JAV dolerių baudą ir tęsti varžybas, bet tuo metu buvo likę 15 minučių iki starto 50 m peteliške rungtyje, o po to iš karto būtų reikėję plaukti 100 m nugara. Pagalvojau, kad savo energiją geriau atiduosiu komandos draugams, palaikydamas juos būdamas tarp žiūrovų. Aš geriau kitą dieną už 20 JAV dolerių čia nuplauksiu 50 m peteliške laikui ir įvertinsiu savo pajėgumą, o ne mokėsiu 200 JAV dolerių baudą“, – sakė H. Armstrongas.
Hunter Armstrong Misses a Race, DQ’ed From the Rest of Day 3 Racing at US Summer Championships https://t.co/sDwpi6KeDm— SwimSwam (@swimswamnews) August 7, 2025
Pernai Paryžiuje H. Armstrongas su JAV rinktine tapo olimpiniu čempionu estafetėje 4x100 m laisvuoju stiliumi, o 2021 m. Tokijuje triumfavo su komandos draugais kombinuotoje estafetėje 4x100 m. Taip pat H. Armstrongas turi 17 medalių pasaulio čempionatuose: 15 – 50 m ilgio baseine ir 2 – 25 m.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!