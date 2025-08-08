Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Gediminas Truskauskas Lenkijoje pagerino rekordą ir iškovojo pergalę 200 m bėgime

2025-08-08 22:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 22:02

Penktadienį ketvertas Lietuvos sprinterių dalyvavo penktajame Zbigniewo Ludwichowskio memoriale (WA turo bronzinis lygis) Olštyne (Lenkija).

Gediminas Truskauskas | Roko Lukoševičiaus nuotr.

Penktadienį ketvertas Lietuvos sprinterių dalyvavo penktajame Zbigniewo Ludwichowskio memoriale (WA turo bronzinis lygis) Olštyne (Lenkija).

Gediminas Truskauskas pagerino šių varžybų rekordą ir laimėjo 200 m bėgimą (20.69/0.5). Už lietuvio liko du lenkai – Lukaszas Zokas (20.90) ir Albertas Komanskis (21.05). Varžybų rekordas nuo 2024 m. priklausė olimpiniam čempionui estafetės bėgime kanadiečiui Brendonui Rodney (20.73).

100 m bėgime Kostas Skrabulis užėmė septintą vietą (11.01/-0.7). 200 m bėgime Lukrecija Sabaitytė finišavo penkta (23.61/0.9). Modesta Justė Morauskaitė 400 m bėgime buvo trečia (52.35).

Banska Bistricoje (Slovakija) penktadienį vyko jubiliejinės 60-os P-T-S varžybos. Adrijus Glebauskas, įveikęs 2.10 m (2.05/1 2.10/3 2.15/xxx) aukštį, užėmė 7 vietą.

