TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Europos U20 čempionato starte Lietuvos lengvaatlečiai pasiekė pirmuosius finalus

2025-08-08 12:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 12:38

Ketvirtadienį Tamperėje (Suomija) prasidėjo Europos jaunimo (U20) čempionatas, kuriame dalyvauja dešimt Lietuvos lengvaatlečių. Pirmą varžybų dieną startavo net devyni mūsiškiai – trišuolininkė Aurėja Beniušytė ir ieties metikė Orinta Navikaitė pateko į savo rungčių finalus, o sprinteris Matas Janarauskas iškovojo teisę startuoti pusfinalyje.

Orinta Navikaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

0

Ieties metimo kvalifikacijoje antrą rezultatą tarp visų dalyvių pademonstravo O. Navikaitė. Lengvaatletės paleistas įrankis nuskriejo 53.03 m (49.08-53.03), o šis rezultatas iškart atvėrė duris į finalą, kadangi buvo įvykdytas kvalifikacinis normatyvas (53.00 m). Iki finalo vos penkių centimetrų pritrūko Augustei Virbalaitei, kuri kvalifikacijoje ietį numetė 47.96 m (47.96-46.92-46.01). Šis rezultatas lietuvei čempionate leido užimti 13-ą vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užtikrintai trišuolio kvalifikacijos barjerą įveikė A. Beniušytė, kuri geriausiu bandymu nušoko 12.92 m (12.92-12.84-12.85). Tai septintas rezultatas tarp visų dalyvių bei iškovotas kelialapis į finalą, kuriame varžysis 12 sportininkių. 400 m atrankoje suspindėjo M. Janarauskas, kuris pasiekė sezono rekordą (47,67 sek.), savo bėgime užėmė antrą vietą ir pateko į pusfinalį.

Rutulio stūmimo kvalifikacijoje startavęs Matas Mikulėnas čempionate užėmė 14-ą poziciją. Lengvaatletis rutulį nustūmė 17.33 m, o iki išsvajoto dvyliktuko pritrūko 30 centimetrų. Pasirodymą Europos čempionate baigė ir 17-ą vietą užėmęs Kasparas Gustas (šuolis su kartimi – 4.90 m), 20-as likęs Arminas Ačas (disko metimas – 51.35 m), 30-ą poziciją užėmusi Eva Aušraitė (400 m – 55,64 sek.) bei 35-as likęs Martynas Kolupaila (100 m – 11,06 sek.).

Penktadienį M. Janarauskas startuos 400 m bėgimo pusfinalyje (16:51 val.), o A. Beniušytė pasirodys trišuolio finale (17:05 val.). Čempionatą tiesiogiai transliuoja portalas „Eurovision Sport“.

