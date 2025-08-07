Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Martynas Alekna Lenkijoje iškovojo sidabrą

2025-08-07 10:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 10:38

Ščecine (Lenkija) 8-ose Wieslawo Maniako memorialo varžybose (WA kontinentinio turo bronzinis lygis) Martynas Alekna numetė diską 62.39 m (61.31 – 60.77 – 56.57 – 62.39 – 60.94 – 61.05) ir užėmė antrą vietą.

Martynas Alekna | Alfredo Pliadžio nuotr.

Ščecine (Lenkija) 8-ose Wieslawo Maniako memorialo varžybose (WA kontinentinio turo bronzinis lygis) Martynas Alekna numetė diską 62.39 m (61.31 – 60.77 – 56.57 – 62.39 – 60.94 – 61.05) ir užėmė antrą vietą.

0

Nugalėjo britas Lawrence'as Okoye (66.81). Jis yra 2022 m. Europos čempionato bronzos medalininkas. Trečias liko lenkas Oskaras Stachnikas (62.05).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyrų disko metimo rungtyje varžėsi 9 atletai, o čiliečiui Claudio Romero taip ir nepavyko atlikti bent vieno įskaityto metimo.

Vyrų disko metimo rezultatai:

Martyno Aleknos karjeros rekordas nuo 2023 m. yra 67.23 m, o geriausias šio sezono rezultatas siekia 66.03 m. Normatyvas į 2025 m. pasaulio čempionatą yra 67.50 m.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

