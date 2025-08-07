Martynas Alekna Lenkijoje iškovojo sidabrą

Nugalėjo britas Lawrence'as Okoye (66.81). Jis yra 2022 m. Europos čempionato bronzos medalininkas. Trečias liko lenkas Oskaras Stachnikas (62.05).
Vyrų disko metimo rungtyje varžėsi 9 atletai, o čiliečiui Claudio Romero taip ir nepavyko atlikti bent vieno įskaityto metimo.
Vyrų disko metimo rezultatai:
Martyno Aleknos karjeros rekordas nuo 2023 m. yra 67.23 m, o geriausias šio sezono rezultatas siekia 66.03 m. Normatyvas į 2025 m. pasaulio čempionatą yra 67.50 m.
