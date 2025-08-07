Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Juozas Baikštys Belgrade pagerino Lietuvos sezono rekordą ir triumfavo šuolio į aukštį rungtyje

2025-08-07 21:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 21:16

Juozas Baikštys | Roko Lukoševičiaus nuotr.

WA kontinentinio turo bronzinėse lengvosios atletikos varžybose Belgrade (Serbija) šuolius į aukštį, pakartojęs asmeninį rekordą ir pasiekęs geriausią Lietuvos sezono rezultatą, laimėjo Juozas Baikštys – 2.27 m (2.05/1 2.08/1 2.11/1 2.14/1 2.16/1 2.18/1 2.20/2 2.22/2 2.24/1 2.27/1 2.30/xxx).

0

Lietuvis net 9 cm aplenkė artimiausią varžovą graiką Antonios Merlos (2.18). Trečias buvo 2.16 m aukštį įveikęs serbas Slavko Stevičius.

Vyrų šuolio į aukštį rungtyje dalyvavo 6 sportininkai.

Vyrų šuolio į aukštį rezultatai:

Pastarąjį kartą J. Baikštys tokį aukštį buvo įveikęs 2021 m. Iki 2025 m. pasaulio čempionato normatyvo lietuviui dabar trūksta 6 cm (2.33).

