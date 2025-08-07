Juozas Baikštys Belgrade pagerino Lietuvos sezono rekordą ir triumfavo šuolio į aukštį rungtyje

Lietuvis net 9 cm aplenkė artimiausią varžovą graiką Antonios Merlos (2.18). Trečias buvo 2.16 m aukštį įveikęs serbas Slavko Stevičius.
Vyrų šuolio į aukštį rungtyje dalyvavo 6 sportininkai.
Vyrų šuolio į aukštį rezultatai:
Pastarąjį kartą J. Baikštys tokį aukštį buvo įveikęs 2021 m. Iki 2025 m. pasaulio čempionato normatyvo lietuviui dabar trūksta 6 cm (2.33).
