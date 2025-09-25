Planuojantiems pirkti automobilį – įspėjimas: štai kurioje šalyje rida atsukama dažniausiai

Ryškios Lietuvos muzikos žvaigždės turėjo atsakyti į klausimus, tokius kaip „Kokį pirmą automobilį nusipirko Hario Poterio žvaigždė už uždirbtus milijonus?“ ar „Kokio amžiaus automobiliais dažniausiai domisi lietuviai“.
Nenusileido žiniomis vienas kitam
Ilgą laiką virė lygi kova, o į aštuntą klausimą atsakiusi G. Alijeva išlygino rezultatą 4:4.
Jai teko klausimas apie atsuktas automobilio ridas ir kurioje pasaulio šalyje tai yra daroma dažniausiai.
Pirmasis spėjo Aleksandras Ivanauskas-Fara, pasirinkęs Lietuvą, tačiau jo atsakymo pasirinkimas buvo neteisingas.
„Turguose buvo labai daug tokių su kompiuteriukais, kurie gali atsukti. Galbūt nebūsiu patriotiškas labai, bet pasakysiu, kad Lietuvoje“, – spėjo scenos grandas.
Antrą šanso teisę įgijusi grupės „Šeškės“ narė atmetė Ukrainą ir JAV, o jos pasirinkimas uždirbo jai tašką.
„Amerika tai nesąmonė, nes ten kitokie žmonės, dideli atstumai, todėl renkuosi Latviją“, – pasirinko G. Alijeva.
„Carvertical“ yra paskaičiavę, kad Latvijoje maždaug 11-ai procentų automobilių yra atsukta rida. Praktiškai kas dešimtas automobilis su atsukta rida“, – teisingą atsakymą apibendrino šmaikštieji laidos vedėjai Paulius Garkauskas ir Izidorius Paukštys.
Lietuva pagal atsukamą ridą pasaulyje taip pat užima aukštą ketvirtą vietą, o visame pasaulyje tokių automobilių yra apie 5 procentus.
Sukčių akiratyje – 200 tūkst. įveikę automobiliai
Automobilių duomenų įmonė „Carvertical“ 2024-ais metais atliko tyrimą, kuris padėjo nustatyti, kaip transporto priemonės rida koreliuoja su odometro rodmenų klastojimu ir patirtais apgadinimais.
Automobiliui peržengus 200 tūkst. kilometrų ribą, tikimybė, kad jo odometro rodmenys bus suklastoti, smarkiai padidėja. 5,8 proc. iš visų tikrintų transporto priemonių, kurių rida siekė nuo 200 tūkst. iki 250 tūkst. kilometrų, turėjo pakoreguotus odometrų rodmenis.
Tačiau klastojama net ir sąlyginai nedaug riedėjusių, dažniausiai apynaujų automobilių rida – 4,2 proc. modelių, nuvažiavusių iki 50 tūkst. kilometrų, jau turėjo suklastotą ridą.
Tarp daugiau nei 250 tūkst. kilometrų įveikusių transporto priemonių pakoreguotus odometro rodmenis turėjo beveik kas dešimtas (9,1 proc.) automobilis. 300-350 tūkst. kilometrų įveikusių modelių imtyje dalis su suklastota rida siekė 12,7 proc., 350-400 tūkst. kilometrų – net 16,1 proc.
Tyrimo duomenys parodė, kad didžiausia transporto priemonių su suklastota rida proporcija buvo tarp daugiau nei pusę milijono kilometrų nuvažiavusių modelių – beveik kas trečias (31,6 proc.) automobilis buvo paliestas sukčių.
Kaip sekėsi garsiems laidos dalyviams varžytis tarpusavyje ir kuris įrodė savo pranašumą?
