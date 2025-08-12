Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Įspėja, jei turite tokį automobilį: draudimo išmoka gali staiga sumažėti

patikslinta 12:52 val.
2025-08-12 12:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 12:17

Nuo liepos įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią ridos suklastojimas laikomas dideliu trūkumu, užkertančiu automobiliui kelią dalyvauti eisme, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Nuo liepos įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią ridos suklastojimas laikomas dideliu trūkumu, užkertančiu automobiliui kelią dalyvauti eisme, rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA
1

Pasak draudimo eksperto, tokius automobilius turintys gyventojai iki šiol galėjo susidurti su įvairiomis problemomis, o kai kuriais atvejais – ir mažesnėmis išmokomis nelaimės atveju.

„Ridos atsukimas – problema, kurią draudikai liudija praktiškai. Kai kuriais atvejais, kai sprendžiama dėl draudimo išmokos įvykus žalai, specialistas be kitų duomenų gali patikrinti ir automobilio ridą bei jos kitimo istoriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dar pasitaiko atvejų, kai fiksuojame net ir gana ženklius neatitikimus. Tai gali lemti mažesnes išmokas žmonėms, dažnai manantiems, kad įsigijo automobilį su mažesne rida ir nenutuokiantiems apie realią situaciją“, – sako ne gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ Žalų departamento vadovas Mindaugas Balinskas.

REKLAMA
REKLAMA

Atsukta rida – rimtas trūkumas

Eksperto teigimu, nors gali atrodyti, kad tai tėra formalumas, iš tiesų atsukta rida – rimtas trūkumas, galintis lemti realius nuostolius tuo atveju, jei automobilis patektų į didelę avariją ir būtų nepataisomai sugadintas.

REKLAMA

„Jeigu eismo įvykio metu nukentėjusio automobilio remonto kaštai yra didesni nei 75 proc. rinkos vertės, laikoma, kad jį remontuoti netikslinga, o žalos atlyginimas apskaičiuojamas pagal rinkos vertės ir automobilio liekanų vertės skirtumus.

Automobilio rida daro įtaką būtent skaičiuojant rinkos vertę. Tai, kiek kilometrų yra nuvažiavęs automobilis, gali lemti 10–15 proc. jo vertės.

REKLAMA
REKLAMA

Taigi, jei rida buvo atsukta, žmogus gaus atitinkamai mažesnę išmoką, nors pats už šį automobilį bus sumokėjęs daugiau, – įspėja draudimo ekspertas. – Todėl tikimės, kad naujoji tvarka išgyvendins šią ydingą praktiką, dėl kurios žmonės, ir taip atsidūrę sudėtingoje situacijoje, patiria realių nuostolių.“

Pasak eksperto, kartais manoma, jog atsukti kilometražą naujesniuose automobiliuose, kur didelė dalis procesų – skaitmenizuota, sunkiau ar net neįmanoma.

„Deja, iš tiesų tam tereikia šiek tiek žinių ir įrangos“, – sako M. Balinskas.

Draudimo ekspertas rekomenduoja visais atvejais perkamą automobilį patikrinti oficialiame servise ar pasinaudoti jo istorijos patikrinimo paslauga.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų