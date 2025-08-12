Įspėja, jei turite tokį automobilį: draudimo išmoka gali staiga sumažėti

Pasak draudimo eksperto, tokius automobilius turintys gyventojai iki šiol galėjo susidurti su įvairiomis problemomis, o kai kuriais atvejais – ir mažesnėmis išmokomis nelaimės atveju.
„Ridos atsukimas – problema, kurią draudikai liudija praktiškai. Kai kuriais atvejais, kai sprendžiama dėl draudimo išmokos įvykus žalai, specialistas be kitų duomenų gali patikrinti ir automobilio ridą bei jos kitimo istoriją.
Vis dar pasitaiko atvejų, kai fiksuojame net ir gana ženklius neatitikimus. Tai gali lemti mažesnes išmokas žmonėms, dažnai manantiems, kad įsigijo automobilį su mažesne rida ir nenutuokiantiems apie realią situaciją“, – sako ne gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ Žalų departamento vadovas Mindaugas Balinskas.
Atsukta rida – rimtas trūkumas
Eksperto teigimu, nors gali atrodyti, kad tai tėra formalumas, iš tiesų atsukta rida – rimtas trūkumas, galintis lemti realius nuostolius tuo atveju, jei automobilis patektų į didelę avariją ir būtų nepataisomai sugadintas.
„Jeigu eismo įvykio metu nukentėjusio automobilio remonto kaštai yra didesni nei 75 proc. rinkos vertės, laikoma, kad jį remontuoti netikslinga, o žalos atlyginimas apskaičiuojamas pagal rinkos vertės ir automobilio liekanų vertės skirtumus.
Automobilio rida daro įtaką būtent skaičiuojant rinkos vertę. Tai, kiek kilometrų yra nuvažiavęs automobilis, gali lemti 10–15 proc. jo vertės.
Taigi, jei rida buvo atsukta, žmogus gaus atitinkamai mažesnę išmoką, nors pats už šį automobilį bus sumokėjęs daugiau, – įspėja draudimo ekspertas. – Todėl tikimės, kad naujoji tvarka išgyvendins šią ydingą praktiką, dėl kurios žmonės, ir taip atsidūrę sudėtingoje situacijoje, patiria realių nuostolių.“
Pasak eksperto, kartais manoma, jog atsukti kilometražą naujesniuose automobiliuose, kur didelė dalis procesų – skaitmenizuota, sunkiau ar net neįmanoma.
„Deja, iš tiesų tam tereikia šiek tiek žinių ir įrangos“, – sako M. Balinskas.
Draudimo ekspertas rekomenduoja visais atvejais perkamą automobilį patikrinti oficialiame servise ar pasinaudoti jo istorijos patikrinimo paslauga.
