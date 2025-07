Negausite ne tik „žalio lapo“: įspėja – dėl to draudikai jums mokės mažiau

Jau nuo liepos 8 d. įsigalios sugriežtinta tvarka techninių apžiūrų centruose. Jei paaiškės, kad jūsų automobilio rida buvo suklastota, tada transporto priemonės vairuoti negalėsite tol, kol neišspręsite problemos. Be to, dėl to dar gali sumažėti ir draudimo išmoka.