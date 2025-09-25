Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Improwood“ sezono atidaryme – netikėti siužetai, žinomi veidai ir daug juoko

2025-09-25 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 20:15

Rugsėjo 24 d. audringai atidarytas ketvirtas teatrinės improvizacijos šou „Improwood“ sezonas. Muzikos klube „Tamsta“ susirinkusi publika negailėjo plojimų, o scenoje į netikėtas situacijas nėrė gerai žinomas aktorių desantas – Milda Noreikaitė, Arnas Ašmonas, Marius Repšys, Balys Latėnas, Oskaras Wyganowski ir Aidas Barkauskas. Startavusi Vilniuje, „Improwood“ komanda jau ruošiasi kelionei po Lietuvą – iki metų pabaigos aplankys dar šešis šalies miestus.

„Improwood“ sezono atidarymas
14

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtą sezoną komanda pasitinka su dar didesne energija ir pajėgomis. Pirmąjį sezoną pradėję keturiese, šįkart į sceną lipa jau šeši profesionalūs aktoriai, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

„Prieš naują sezoną daug ruošėmės, lavinome įgūdžius, reikalingus improvizacijai. Vis dėlto svarbiausia – pasitikėti vienas kitu ir atsiduoti akimirkai. Improvizacijoje niekada nepasikartoja tos pačios situacijos. Būtent dėl to tikrumas, nuoširdumas ir gebėjimas žaisti man atrodo pats didžiausias šios meno formos žavesys“, – pasakoja „Improwood“ įkūrėjas, aktorius ir režisierius Balys Latėnas.

„Improwood“ sezono atidarymas
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Improwood“ sezono atidarymas

Anot jo, gero improvizacinio vakaro receptas paprastas, tačiau rezultatas – visuomet nenuspėjamas. Publikos pasiūlytos temos ar situacijos akimirksniu virsta trumpais vaidinimais, o prieš žiūrovų akis atgyja netikėčiausi personažai, neplanuotos istorijos ir kurioziški nutikimai.

Trečiadienį vykusiame pasirodyme netrūko netikėtų viražų: aktoriams teko įsikūnyti į gamtinės laidos personažus, astrologus ir nuomonės formuotojus. Scenoje pasirodė ir patys žiūrovai. Keliuose numeriuose jie ne tik stebėjo veiksmą ar siūlė situacijas, bet ir tapo pasirodymų dalimi – pavyzdžiui, trumpam tapo kaskadininkais.

„Sunkiausia – išlaukti to momento, kai žengi į sceną. O to, kas vyksta joje, dažnai net neatsimeni, nes visiškai atsiduodi spontaniškai kūrybai. Kiekvieną vakarą energija būna skirtinga – juk tiek mes, tiek žiūrovai atsineša savo dienos patirtis, išgyvenimus. Džiaugiuosi, kad trečiadienio vakarą girdėjome nuoširdų žiūrovų juoką – vadinasi, pavyko apsikeisti gera energija“, – teigia aktorius Marius Repšys.

Sezono atidaryme – gerai žinomi veidai

„Improwood“ sezono atidarymo nepraleido ir žinomi pramogų pasaulio veidai. Tarp jų – renginių vedėjas, prodiuseris, Timūras Augucevičius, socialinių tinklų kūrėjas Justas Pečeliūnas ir kt.

„Improvizacija man nėra svetima, tai – savas žanras, nuo kurio daug ką ir pradėjau. Gera matyti žmones, kuriuos pažįstu taip gerai besijaučiančius scenoje. Improvizacija žavi kiekvieną sykį – niekada nežinai kur ji nuneš, o kada įvažiuosi į kokį dilgėlyną, tačiau visuomet išvairuoji į autostradą. Linkiu visiems tai patirti bent kartą“, – po renginio atviravo T. Augucevičius.

„Labai fainas pasirodymas. Mano mėgstamiausia laida vaikystėje buvo „Pagauk kampą“, todėl smagu, kad panašaus koncepto projektai egzistuoja ir šiandien. Improvizacijos metu gimsta daug dalykų, kurių ilgai mąstydamas, ko gero, niekaip nesugalvotum“, – pasakoja J. Pečeliūnas.

Po atidarymo Vilniuje, žiūrovai su „Improwood“ galės susitikti visoje Lietuvoje. Iki pat metų galo dar laukia 11 pasirodymų.

„Gera sezoną atidaryti sostinėje, tačiau džiaugiuosi, kad su programa galėsime aplankyti ir daugiau miestų. Juk viskas dėl jos – dėl publikos. Mažesniuose, intymesniuose renginiuose esame visai šalia jos, o tai labai pagyvina kūrybą“, – džiaugiasi aktorė Milda Noreikaitė.

„Improwood“ ketvirto sezono pasirodymai:

  • Spalio 4 d. – Šiaulių kultūros centras Spalio 8 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“
  • Spalio 15 d. – Kauno kultūros centras „Girstutis“
  • Spalio 25 d. – Alytaus kultūros centras Lapkričio 5 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“
  • Lapkričio 21 d. – Tauragės kultūros centras
  • Lapkričio 25 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“
  • Gruodžio 8 d. – Utenos kultūros centras Gruodžio 9 d. – Vilniaus muzikos klubas „Tamsta“
  • Gruodžio 16 d. – Telšių kultūros centras
  • Gruodžio 27 d. – Kauno kultūros centras „Girstutis“

 

