TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilniuje – išskirtinio parko vaikams atidarymas: atvyko ir žinomi tėvai

2025-09-19 21:02
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 21:02

Rugsėjo 19 d. Vilniaus prekybos centre „Europa“ duris atvėrė „Danger Park“ – unikalus, daugiau nei 1300 kv. m ploto interaktyvus saugumo parkas, kuriame vaikai mokysis saugumo įgūdžių per žaidimą.

Vilniuje atsidarė pirmasis Baltijos šalyse interaktyvus saugumo parkas vaikams (nuotr. Gintauto Rapalio)
208

Rugsėjo 19 d. Vilniaus prekybos centre „Europa“ duris atvėrė „Danger Park“ – unikalus, daugiau nei 1300 kv. m ploto interaktyvus saugumo parkas, kuriame vaikai mokysis saugumo įgūdžių per žaidimą.

0

„Danger Park“ lankytojams siūlo interaktyvią erdvę, kurioje realūs gyvenimo pavojai transformuojami į įtraukiančias užduotis, simuliacijas ir edukacinius žaidimus. Čia vaikai ir suaugusieji gali saugiai patirti kritines situacijas - gaisrą, žemės drebėjimą, evakuaciją iš dūmų pilnos patalpos ar net avarinį lėktuvo nusileidimą – ir išmokti tinkamai į jas reaguoti, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Vilniuje atsidarė pirmasis Baltijos šalyse interaktyvus saugumo parkas vaikams
Edukacija per žaidimą

Projekte apjungiamos inovatyvios technologijos: virtuali ir projekcinė realybė, robotizuotos instaliacijos, dirbtinis intelektas bei realūs fiziniai efektai. Tokiu būdu sukuriama aplinka, kurioje mokymasis tampa artimas realybei, bet išlieka visiškai saugus.

„Danger Park“ lankytojams siūlo daugiau nei 100 skirtingų scenarijų ir 45 interaktyvius simuliatorius, padedančius lavinti reakciją, kritinį mąstymą ir komandinius įgūdžius.

Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas Baltijos šalyse, skirtas vaikams, šeimoms bei ugdymo įstaigoms. Parke mokymasis vyksta pasitelkiant modernias technologijas - nuo virtualios ir projekcinės realybės iki robotizuotų instaliacijų bei specialių efektų.

Daugiau nei 70 % žmonių kritinėje situacijoje pasimeta, nes nežino, nuo ko pradėti. Apie 60 % namų gaisrų kyla dėl netinkamų veiksmų pirmajame etape. Dauguma vaikų nemoka teisingai kviesti pagalbos arba paaiškinti, kas nutiko. Ekstremaliose situacijose reakcijos laikas – gyvybių išgelbėjimas.

Kas laukia lankytojų?

Šis projektas skirtas šeimoms su vaikais, mokykloms. Parkas orientuotas ne tik į vaikus ir jų tėvus, bet ir į ugdymo įstaigas, įmones bei saugumo partnerius. Planuojamos edukacinės programos, gimtadienių šventės, užsiėmimai klasėms bei specialūs renginiai organizacijoms.

Socialinis projektas

Vaikai, turintys neįgalumą ir vaikai iki 3 metų lankosi nemokamai, studentams, senjorams ir šeimoms bus taikomos nuolaidos.

Atidarymo vedėja aktorė Redita Dominaitytė pabrėžė, kad tai labiau edukacija, o ne pramoga. „Šiandien aš sužinojau, kad yra tokia galimybė, beliko viską pačiai išbandyti“.

„Esu patekusi į situaciją, kai atvira liepsna degė mano automobilis ir tik greitos reakcijos deka visi liko gyvi ir sveiki. Gerai, kad žinojau kaip reikia elgtis. Todėl vaikai, atėję čia sužinos apie reagavimą ekstra atvejais daugiau, nei kiti suaugusieji

per visą gyvenimą. Jeigu vaikai žinos, kaip elgtis gaisro, perkūnijos, avarijos metu – tai gali išgelbėti jiems gyvybę ateityje.“ – dalinasi savo įspūdžiais aktorė Aleksandra Metalnikova.

Nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos prezidentas Martynas Matulevičius pabrėžia, kad erdvė įrengta labai originaliai, patinka galimų pavojų įvairovė: „ Mane, kaip gaisrinės saugos atstovą džiugina toks projektas, nes turime jautrią visuomenės dalį – vaikus, kurie gauna daug teorinių žinių, informacijos, bet idėja pritraukti tai prie realybės ir praktinių įgūdžių formavimo yra puiki. Mano vidinis vaikas sako „wow“, norėčiau išbandyti.

Atidarymo proga kartu su įkūrėjais ir partneriais dalyvavo specialistai iš gaisrinės saugos, švietimo, draudimo bei pramogų ir verslo sektorių, nuomonės formuotojai.

Žvilgsnis į ateitį

Artimiausiu metu bus pristatytos lojalumo programos, edukaciniai kursai ir specialūs renginiai mokykloms bei vaikų centrams. Vėliau planuojama plėsti ekspoziciją ir integruoti dar daugiau inovatyvių technologijų.

