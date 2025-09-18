Nei pinigų, nei koncerto: įspėja lietuvius, perkančius bilietus per šią platformą

Šią vasarą Lietuvoje įvyko galybė įvairių koncertų – tiek lietuvių, tiek įvairių užsienio atlikėjų, o į juos rinkosi tūkstančiai žmonių. Visgi keletas iš suplanuotų koncertų dėl įvairių priežasčių buvo atšaukti, o pirkėjams pažadėta, kad pinigai bus grąžinti.
Dažniausiai atšaukus renginį viskas įvyksta sklandžiai ir pinigai pirkėjus pasiekia artimiausiu metu po jo atšaukimo. Tačiau kartais pasitaiko ir įdomesnių atvejų, pavyzdžiui, bankrutuoja renginio organizatorius, todėl kyla įvairios kliūtys, trukdančios žmonėms susigrąžinti pinigus.
Negrąžina beveik 200 eurų
Viena skaitytoja pasidalijo istorija, kaip iš bilietų platintojo kakava.lt įsigijo koncerto bilietus, o jam neįvykus, niekaip neatgauna pinigų.
Laima (vardas pakeistas) dalijosi, kaip gegužės 19 d. per šią bendrovę įsigijo bilietus į „Didier Marouani & Space bei Zodiac“ koncertą, o vėliau ir sulaukė laiško, kad rugpjūčio 26 d. Kauno dainų slėnyje turėjęs įvykti koncertas yra atšaukiamas.
Laiške bendrovė nurodė, kad pinigų už bilietus grąžinimo tvarka bus paskelbta artimiausiu metu. Taip ir buvo, rugsėjo 2 d. Laima sulaukė laiško, kuriame buvo prisegta forma, kurią reikia užpildyti norint atgauti pinigus.
Moteris formą užpildė ir vėliau sulaukė atsakymo, kad koncerto organizatorė įmonė „Baltic events and marketing“ bankrutuoja, todėl jos prašymas bus perduotas kitiems asmenims. Laima dalijasi, kad pinigų kol kas taip ir neatgavo.
„Bet jei bankrutuoja, tai pinigų ir neturi. Klausimas ar atgausiu bent dalį pinigų? Bendra suma siekia 183,40 euro ir nežinau ką daryti, kad juos atgaučiau“, – guodėsi Laima.
Pardavinėja bilietus į neegzistuojančius renginius?
Taip pat į naujienų portalo tv3.lt redakciją kreipėsi skaitytojas Vidmantas (vardas pakeistas), kuris iš bilietų platintojo kakava.lt įsigijo koncerto bilietus, o vėliau sužinojo, kad toks renginys net nėra suplanuotas.
Vyras dalijosi, kad šių metų balandžio mėnesį bendrovė pradėjo reklamuoti koncertus „Adriano Celentano tribute show”, kurie turėjo įvykti rugsėjo 13 d. Palangoje ir rugsėjo 14 d. Vilniuje. Anot vyro, buvo nurodyta, kad koncerto organizatorius yra „Baltic events and marketing“.
Kaip teigia Vidmantas, vėliau paaiškėjo, kad toks renginys atlikėjo repertuare net nėra suplanuotas ir neįvyks.
„Bilietų platintojas net nepatikrino, ar toks renginys yra numatytas atlikėjo metinio turo grafikuose. Tiek renginio organizatorius, tiek bilietų platintojas, manomai žinojo, kad koncertai neįvyks, nes jie nėra numatyti metiniame atlikėjų plane.
Ši informacija sukelia mintį, kad minėtos bendrovės susitarę tarpusavyje nuo 2025 metų apgaudinėjo bilietų pirkėjus, įsigijusius bilietus į šiuos renginius“, – nurodė jis.
Vyras dalijosi, kad likus 10 dienų iki renginio, iš bilietų platinimo įmonės sulaukė laiško apie tai, kad renginio organizatoriui iškelta bankroto byla. Taip pat, anot vyro, laiške buvo nurodytas klaidingas įmonės pavadinimas. Pagal tokį pavadinimą egzistuoja tik bendrovė Latvijoje.
„Reikėtų plačiai informuoti visuomenę, kad bilietų platinimo įmonė kakava.lt yra nepatikimas bilietų į užsienio atlikėjų renginius platintojas ir bilietų platintojas, kuris sugeba paimti pinigus iš klientų, bet neneša jokios atsakomybės, jeigu klientai yra apgaunami“, – dalijosi Vidmantas.
Svarbu pabrėžti, kad abu skaitytojai įsigijo bilietus į to paties organizatoriaus, tačiau skirtingų atlikėjų koncertus.
Atsako tik už bilietų pardavimą
Anot kakava.lt, bilietų platintojas tikrina organizatorių ir kitų partnerių patikimumą per visus viešai prieinamus šaltinius.
„Šiuo atveju renginio organizatorius buvo Lietuvoje registruota mažoji bendrija, o ne Latvijoje registruota bendrovė, kaip nurodyta viename iš komentarų.
Šis renginio organizatorius iki atšauktų renginių platinimo pradžios jau buvo sėkmingai suorganizavęs Lietuvoje ne vieną renginį, todėl jo patikimumas buvo patikrintas ne tik per viešus šaltinius, bet ir per faktiškai sėkmingai suorganizuotus ir įvykusius renginius“, – nurodė bendrovė.
Kakava.lt taip pat nurodė, kad tokie atvejai, kai bankrutuoja renginių organizatorius, – labai reti. Tačiau bendrovė pabrėžė, kad kai juridiniam asmeniui yra iškeliama bankroto byla, visus sprendimus pagal įstatymą priiminėja nemokumo administratorius.
„Pinigų grąžinimo klausimus tokiu atveju sprendžia būtent jis (paskirtas bankroto administratorius). Pirkėjai turi pareikšti kreditorinius reikalavimus bankroto administratoriui. Pinigų skirstymo klausimus sprendžia būtent jis“, – komentavo kakava.lt.
Bendrovė pabrėžė, kad ji, kaip ir visi kiti bilietų platintojai, veikia kaip atsiskleidę tarpininkai tarp renginių organizatorių ir pirkėjų, todėl jų įsipareigojimas prieš pirkėją yra tik bilieto pardavimas.
„Pareiga suteikti paslaugą kyla renginio organizatoriui. Apie tai pirkėjai informuojami ir perkant bilietus, ir gavus bilietus elektroniniu paštu“, – nurodė kakava.lt.
Tiesa, portalas tv3.lt susisiekė ir su šių renginių organizatoriumi, tačiau komentarų apie situacijas kol kas nesulaukė.
Bilietų platintojais skundžiasi retai?
Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba (VVTAT) dalijosi, kad dėl bilietų platintojų veiklos skundų sulaukia nedaug. Konkrečiai dėl kakava.lt pernai VVTAT gavo 3 prašymus, o šiemet – 5, iš kurių 4 prašymai yra susiję su minėtu renginių organizatoriumi, kuriam yra iškelta nemokumo byla.
VVTAT pabrėžia, kad pirkdamas bilietą vartotojas turi susipažinti su informacija apie paslaugos teikėją, bilieto realizavimo sąlygas ir pan.
Anot tarnybos, dėl neįvykusio renginio ar pakeistos datos ir pinigų už bilietą susigrąžinimo vartotojas turėtų kreiptis į biliete nurodytą renginio organizatorių.
„Jei nurodytais kontaktais susisiekti nepavyksta ar vartotojo netenkina gautas atsakymas, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT) dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.
Tokiu atveju, jei paslaugos teikėjas yra įsisteigęs kitoje ES valstybėje narėje, ginčas būtų sprendžiamas bendradarbiaujant Europos vartotojų centrų tinklui. Nagrinėdama tokį vartotojo prašymą VVTAT dėl situacijos vertinimo kreiptųsi ir į bilietų platintoją, kad įvertintų minėtos bendrovės veiksmus“, – komentavo VVTAT.
Tarnyba nurodo, kad vartotojai kur kas dažniau dažniau skundžiasi dėl renginių organizatorių atsakomybės.
Pavyzdžiui, šiais metais gauta daugiau nei 10 prašymų dėl mažosios bendrijos organizuotos ir atšauktos lietuviškų šlagerių fiestos.
„Vartotojai skundėsi, jog atšaukus renginį negali susigrąžinti už bilietus sumokėtų pinigų, bendrovė dėl patirtų finansinių sunkumų planuoja kreiptis į teismą dėl nemokumo statuso.
Dėl daugelio gautų prašymų VVTAT jau yra priėmusi vartotojo reikalavimą tenkinančius nutarimus“, – dalijosi tarnyba.
Visgi tais atvejais, kai renginių organizatoriui yra iškeliama byla dėl nemokumo ir priimamas teismo sprendimas, dėl patirtos žalos visi kreditoriai, įskaitant ir nukentėjusius vartotojus, turi kreiptis į teismo paskirtą nemokumo administratorių.
Nemokumo atvejais ir VVTAT vartotojams padėti negali, nes būna taikomi nemokumo nuostatas reglamentuojantys teisės aktai. Būtent todėl vartotojui svarbu sekti bilieto pardavėjo ir renginio organizatoriaus informaciją ir nustatyta tvarka kreiptis į nemokumo administratorių.
VVTAT bilietų platintojų veiklos priežiūros griežtinti neplanuoja, tačiau akcentuoja, kad bilietų pardavėjas visuomet yra įpareigotas vartotojui suteikti tinkamą informaciją tiek iki pirkimo, tiek po jo.
„Tai apima informaciją apie renginio organizatorių, atsakomybes, bilieto realizavimo sąlygas kitą svarbią informaciją“, – komentavo VVTAT.
Tarnyba nurodė, kad už informacijos nepateikimą bilietų pardavėjui gali grėsti bauda iki 5 tūkst. eurų.
Jeigu būtų nustatyta, kad bilietų pardavėjas klaidina, elgiasi galimai nesąžiningai, jo veikla būtų atitinkamai vertinama. Už Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimą VVTAT gali skirti baudą.
