Vilniuje ant prabangaus viešbučio stogo sportavo garsios moterys

Kaip sako Gretė Smičiūtė, „Pilates Kitur“ – daugiau nei užsiėmimas kūnui. Šiuos renginius moteris organizuoja ne tik dėl judesio ar kokybiško laiko drauge, bet svarbiausia – edukacijos. Čia kartu su moterimis kalbamasi apie tikrus, kasdienybėje svarbius dalykus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Pilates Kitur“ misija – aktualizuoti moterų gyvenimui reikšmingas temas, dalintis žiniomis, įkvėpti rūpintis savimi ir savo sveikata.
Gretė pabrėžia: „Inicijavau renginį su „SmartHit Ferum“, nes noriu kalbėtis su moterimis apie sveikatos ir geros savijautos būseną. Dažnai griebiamės sporto, dietų, tačiau pamirštame pasitikrinti geležį. Tai – itin svarbus rodiklis ir pirmasis žingsnis į gerą savijautą.“
Apie tai diskutavo medicinos klinikos „ID Clinic“ įkūrėja ir gydytoja-dietologė Dalia Petrauskienė kartu su produktų grupės vadove Kristina Valskiene.
Atlikti pilateso treniruotės kartu su Grete Smičiūte ant viešbučio stogo, pasigrožėti Vilniaus panorama ir pasiklausyti paskaitos apie geležį rinkosi garsios moterys. Tarp jų – Monika Ščinskas, Olga Matuliauskienė, Gintarė Janavičienė, Ina Saladzinskaitė, Milda Frejė, Sigita Marcinkevičienė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Geležis atlieka gyvybiškai svarbią funkciją
Diskusijos metu gydytoja Dalia Petrauskienė sakė, kad kasdien bendrauja su pacientėmis, kurioms diagnozuojama geležies stoka arba net geležies stokos anemija. „Tai yra labai dažna problema įvairiais gyvenimo etapais – paauglystėje, nėštumo, žindymo metu ar dėl patiriamo streso.“
Pasak jos, geležis atlieka gyvybiškai svarbią funkciją – perneša deguonį. „Įsivaizduokite, kad atsiduriate uždaroje patalpoje su daug žmonių, bet joje nėra deguonies. Taip jaučiasi mūsų kūnas, kai trūksta geležies – jis neturi energijos, tampa vangus, silpsta imunitetas“, – aiškina dietologė.
Statistika kalba pati už save: net iki 60 proc. moterų susiduria su geležies ar feritino trūkumu, o apie 30 proc. – su anemija. Nėštumo metu šis skaičius gali siekti net 40–45 proc.
Nuolatinis nuovargis nėra normalu
Neretai pasitaiko atvejų, kad moterys, kurios susiduria su nuovargiu, jaučiasi išsekusios, susitaiko su tuo ir šį pojūtį priima kaip normalų. Vis dėlto gydytoja sklaido mitus ir kartu su
Kristina Valskiene sako, kad tikrintis sveikatą profilaktiškai – būtina, nes jaustis nuolat pavargus nėra normalu.
„Žinoma, nuovargis gali signalizuoti ir kitų reikšmingų medžiagų, pavyzdžiui, vitamino D, trūkumą, tačiau statistika rodo, kad dažniausiai moterims trūksta geležies, o pagrindinės priežastys – itin objektyvios: gausios menstruacijos, nepakankama mityba, virškinimo problemos, lėtiniai uždegiminiai procesai, vykstantys organizme.
Kai mes draugei ar kolegei sakome, kad ji išbalusi ar pavargusi, tai jau yra ženklas, kad reikėtų susimąstyti apie sveikatą. Tai signalas, kad organizmui kažkas negerai ir išsitirti – tiesiog būtina“, – akcentavo pašnekovės.
Kada kreiptis į gydytojus?
Pasak eksperčių, svarbu suprasti, kad vien bendro kraujo tyrimo nepakanka – reikėtų įsivertinti ir geležies atsargas, t. y. feritino rodiklius. „Mažėjantis hemoglobinas yra jau mirksinti raudona šviesa, galinti reikšti rimtą pavojų sveikatai“, – perspėjo D. Petrauskienė.
Ji pabrėžia, kad itin svarbu atkreipti dėmesį į nuolatinį nuovargį, energijos stoką, plaukų ir nagų skilinėjimą, išblyškusią odą, pajuodusius paakius, sutrikusį menstruacijų ciklą. Dusulys, užlipus į antrą aukštą, arba sumažėjęs noras sportuoti, pasak gydytojos Dalios Petrauskienės, irgi nėra normalu.
„Tai signalai, kad organizmas šaukiasi pagalbos. Ir tą „negerai“ reikia kuo greičiau surasti ir eliminuoti“, – pabrėžė gydytoja.
Pasak specialistės, geležies stoka pasireiškia įvairiai: energijos trūkumu, nuolatiniu nuovargiu, dideliu saldumynų poreikiu, plaukų slinkimu, nagų trapumu, odos blyškumu ar dažnesnėmis infekcijomis, trūkinėjančiais lūpų kampučiais.
„Kiekvienai moteriai rekomenduočiau bent kartą per metus pasitikrinti geležies ir feritino rodiklius. Jei yra polinkis į trūkumą – net du ar tris kartus per metus“, – patarė D. Petrauskienė.
Apie geležies trūkumą nėštumo metu ir potraukį saldumynams per diskusiją atvirai prabilo renginio organizatorė, verslininkė Gretė Smičiūtė:
„Kai laukiausi Leylos, tiesiog negalėjau atsispirti saldumynams – labiausiai norėjau „Pavlovos“. Tada paaiškėjo, kad mano geležies atsargos buvo labai žemos“, – dalijosi ji.
Ne tik mityba, bet ir įsisavinimas
Pasak gydytojos, mityba retai būna pagrindinė geležies stokos priežastis. Daug dažniau kaltas sutrikęs įsisavinimas: padidėjęs rūgštingumas, uždegiminės ligos, mikrobiotos disbalansas, skydliaukės sutrikimai ar gausios menstruacijos, nepakankamas baltymų suvartojimas, aktyvus sportas.
Kristina Valskienė papildė, kad svarbu atkreipti dėmesį į individualius rodiklius: „Kadangi feritino normos yra plačios, tinkamiausią lygį galima vertinti pagal kūno svorį – jei moteris sveria 55 kilogramus, feritino kiekis taip pat turėtų būti ne mažesnis nei 55.“
Papildai – sprendimas šiuolaikinei moteriai
Kadangi organizmas iš maisto įsisavina vos 2 procentus nehemo geležies, gydytojai rekomenduoja papildus. O kai kurie jų yra ypač patogūs. „Jeigu skrandis jautrus, rinkitės mikrokapsuliuotą liposomose geležies formą – ji geriau toleruojama, nesukelia pykinimo ir gali būti vartojama kartu su maistu“, – patarė Dalia Petrauskienė.
Kristina Valskienė pridūrė: „Šiuolaikinei moteriai svarbu paprastumas – kuo greitesnis atsistatymas, kuo mažiau šalutinių poveikių. Todėl inovatyvi mikrokapsuliuota forma, tokia kaip „SmartHit Ferum“, tampa viena populiariausių rinkoje.“
Taip pat ji pabrėžė, kad geležies įsisavinimą stiprina ir kiti elementai – vitaminas C, B grupės vitaminai, folio rūgštis, L-histidinas bei laktoferinas, kuris veikia kaip geležies transporteris.
Susirinko garsios moterys
Renginyje dalyvavusios moterys dalijosi savo patirtimis, uždavinėjo klausimus apie geležies įsisavinimą, paveldimumą, jautrų skrandį ar skirtingas geležies formas.
„Rūpinkitės savimi taip, kaip rūpinatės savo vaikais. Tik tada turėsite energijos, būsite gražios išore ir vidumi. Pripažinkime, kai turime energijos, galime ir kalnus nuversti“, – renginį užbaigė gydytoja Dalia Petrauskienė kartu su Kristina Valskiene.
