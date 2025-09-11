Spalio 10-ąją – penktoji nacionalinė akcija „Žalia šviesa gyvenimui“ Lietuvoje: ką verta žinoti?

Šių metų akcijos tema – #SureikšminkimeJausmus. Ji primena, kad jausmų slėpimas ar neigimas gali turėti skaudžių pasekmių, o gebėjimas atvirai apie juos kalbėti yra svarbiausia emocinės sveikatos sąlyga.
Organizatoriai pabrėžia, jog ši iniciatyva nėra vienkartinis renginys – tai kvietimas visuomenei bent vieną dieną sustoti, įsiklausyti į save ir aplinkinius, o vėliau šį įprotį perkelti į kasdienybę, rašoma pranešime spaudai.
Socialinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ idėją kasmet palaiko verslo ir visuomenės partneriai. Šiemet pagrindiniai akcijos rėmėjai – „Acme Grupė“ ir „Tele2“.
Vis dar vengiame kalbėti
Lietuva vis dar yra viena iš pirmaujančių Europos Sąjungoje pagal savižudybių skaičių. Taip pat „Jaunimo linijos“ atliktas tyrimas parodė, kad su emociniais sunkumais susiduria net 93 proc. jaunų žmonių.
Didelei daliai jaunų žmonių (75 proc.) kalbėti apie emocinius sunkumus vis dar yra labai sunku ar tiesiog sunku, todėl jie to nedaro. Ir dažniausia priežastis, kodėl nekalba apie patiriamus sunkumus – tai nenoras „apkrauti“ kitų žmonių.
„Žalia šviesa gyvenimui“ akcijos tikslas – parodyti, kad kalbėti apie jausmus ar emocinius sunkumus nėra gėda. Priešingai – tai drąsa ir stiprybė. Pasak „Jaunimo linijos“ vadovės Dianos Bukantaitės, kalbėjimas yra pirmas žingsnis į pagalbą sau ir kitam:
„Visi jausmai yra svarbūs – ir džiaugsmas, ir pyktis, ir nerimas ar liūdesys. Jei juos ignoruojame ar slopiname, rizikuojame savo sveikata. Ši iniciatyva kviečia atkreipti dėmesį net į tuos jausmus, kurie galbūt mažiau patogūs, bet vis tiek yra mūsų gyvenimo dalis.“
Tikslas – edukuoti visuomenę
Šių metų akcija išsiskiria savo mastu ir formomis – ji virsta į emocinės sveikatos festivalį. Renginiai vyks ne tik dviejuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, bet ir virtualioje erdvėje – mokykloms,
pedagogams bei su jaunimu dirbantiems specialistams bus pristatyta specialiai parengta edukacinė medžiaga apie emocinio atsparumo ugdymą. Ji padės ugdyti gebėjimą atpažinti emocijas, jas priimti ir tinkamai išreikšti.
Pasak „Jaunimo linijos“ komunikacijos vadovės Sandros Bernotaitės, ši iniciatyva ypač svarbi mokykloms:
„Būtent paauglystėje susiformuoja pirmieji įpročiai, kaip reaguojame į stresą, nerimą ar iššūkius. Mūsų paruošta edukacinė programa skatins ne tik mokinius, bet ir mokytojus bei tėvus daugiau dėmesio skirti emocinei sveikatai“.
Festivalio renginiai Kaune ir Vilniuje
Spalio 10-osios popietę Kauno „Ąžuolyno“ bibliotekoje vyks konferencija, skirta emocinio atsparumo temai neramių laikų fone. Pagrindinį pranešimą skaitys vienas populiariausių „Linkedin” platformos autorių, psichologijos ir emocinės gerovės konferencijų įkūrėjas, knygos „Geltonas feniksas“ autorius Almantas Dulkys.
Diskusijose su psichologais ir „Jaunimo linijos“ vadove D. Bukantaite bus nagrinėjama, kaip stiprinti emocinį atsparumą. Konferencijos programoje taip pat numatyti praktiniai pranešimai, tarp jų – Justo Kučinsko paskaita apie kūno išmintį bei streso valdymą.
Vakare akcijos kulminacija persikels į Vilnių. Nuo 17 valandos kultūros vietoje „Kablyje“ vyks diskusijos, praktiniai užsiėmimai ir susitikimai su „Jaunimo linijos“ savanoriais. 19 valandą visoje Lietuvoje vienu metu žaliai nušvis pastatai – tai taps simboline akcijos kulminacija.
Vėliau scenoje pasirodys komikai Laura Dragūnaitė, Viktoras Balykov ir Evaldas Jasaitis, koncertuos grupė „Superkoloritas“ bei DJ Lukas Misiukevičius.
Renginius finansuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM), partneriai – Kauno „Ąžuolyno“ biblioteka ir ikoninė kultūros vieta Vilniaus mieste „Kablys“.
Rudenį žaliuojantis Vilnius
Vienas iš ryškiausių festivalio simbolių – žalia šviesa. Spalio 10-ąją 19 valandą visoje Lietuvoje vienu metu žaliai nušvis daugybė pastatų. Tai bus solidarumo ženklas, primenantis, kad emocinė sveikata yra svarbi kiekvienam iš mūsų.
Organizatoriai kviečia prie akcijos jungtis miestų savivaldybes, bendruomenes, verslo įmones, nevyriausybines organizacijas ir visus, turinčius galimybę apšviesti pastatus ar kitus objektus.
Pernai prie akcijos prisijungė daugiau nei 400 organizacijų, o jos žinutė pasiekė daugiau nei milijoną žmonių. Šiemet tikimasi dar didesnio įsitraukimo. Organizatoriai primena, kad prisijungti galima
įvairiais būdais – ne tik apšviečiant pastatus, bet ir raginant žmones rengtis žaliai, dalintis žinute socialiniuose tinkluose ar tiesiog kalbėtis apie emocinę sveikatą savo aplinkoje.
Visi norintys prisijungti prie akcijos žinutės sklaidos kviečiami registruotis: https://bit.ly/ZSGRegistracija.
Daugiau apie akciją: zaliasviesagyvenimui.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!