Vilniuje įvyko labdaringas 3x3 krepšinio turnyras: subūrė sporto ir gerų darbų mylėtojus

Rekordinis prizinis fondas ir kovos aikštelėje
Turnyre dalyvavę įvairaus amžiaus ir lygio krepšininkai išbandė jėgas dėl rekordinio prizinio fondo – net 3000 eurų kelionių organizatorių „Coral Travel“ čekio, kurį burtų keliu laimėjo pirmąją vietą iškovojusios komandos nariai. Azarto netrūko ir baudų metimų konkurse – čia savo taiklumą išbandė visi norintys, o geriausiam atiteko 500 eurų vertės „Coral Travel“ kuponas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Specialiai renginiui visi žaidėjai gavo išskirtinius dvipusius „Puma“ krepšinio marškinėlius, kurie tapo turnyro simboliu. Prizais ir dovanomis pasirūpino ilgamečiai fondo partneriai, užtikrinę, kad kiekvienas dalyvis išsineštų ne tik gerų emocijų, bet ir bent mažą dalelę pergalės džiaugsmo.
Krepšininkų ir futbolininkų žvaigždžių dvikova
Bene didžiausio žiūrovų dėmesio sulaukė parodomoji krepšininkų ir futbolininkų dvikova – Žvaigždžių valanda. Į aikštelę žengė visiems žinomi sportininkai bei fondo veiklą palaikantys žmonės, kurie įrodė, kad sportas gali tapti bendrystės ir geros nuotaikos šaltiniu.
Išbandyti jėgas krepšinio aikštelėje sutiko Darvydas Šernas – Lietuvos futbolo rinktinės puolėjas žaidęs įvairiuose užsienio klubuose, taip pat viena ryškiausių futbolo legendų – Arminas Narbekovas. Prie komandos prisijungė Tomas Staniūnas ir komikas Benas Lastauskas.
Atkaklumą aikštėje demonstravo ir fondo steigėjo brolis, aukštaūgis Valdas Kaukėnas, taip pat visiems puikiai pažįstami krepšininkas Saulius Kuzminskas bei Rolandas Skaisgirys. Krepšininkų komandoje žaidė ir pats labdaros fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas, o vyrų komandą sportine dvasia bei taikliais metimais papildė Lietuvos rinktinės narė Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst. Krepšinio profesionalų komandoje rungtyniavo ir krepšininkas bei treneris Gintautas Vileita.
Visiems susirinkusiems buvo ypač įdomu stebėti prie įtemptos kovos prisijungusį atlikėją ir ilgametį fondo bendruomenės narį Vidą Bareikį. Draugiška dvikova sukėlė daug šypsenų, ovacijų ir parodė, kad tikroji pergalė slypi vieningume. Vidas Bareikis rado jėgų ne tik sudalyvauti žaidime, išbandyti įvairias pramogas renginio metu, tačiau ir dovanojo visiems turnyro dalyviams ir žiūrovams savo kūrinius, dar labiau motyvavusius eiti link pergalės!
Pramogos visai šeimai
Turnyras virto tikra šeimų švente – mažieji turnyro svečiai leidosi į kūrybines veiklas, darėsi laikinas tatuiruotes, džiaugėsi spalvingais piešinėliais ant veidukų, o jų tėveliai savo jėgas išbandė konkursuose bei loterijose. Visą dieną skambėjo muzika, pasirodė gatvės gimnastai „Project Mayhem“, o didžėjus kūrė linksmą nuotaiką. Taip pat buvo galimybė emocijas įamžinti momentinėse nuotraukose ir namo parsinešti gražų prisiminimą iš sporto šventės.
Pramoginės dalies metu šokių studijos „Hooo“ auklėtinės visiems padovanojo nuotaikingą ir krepšininkus palaikantį šokį su akrobatikos elementais.
„Tokios šventės mums yra labai svarbios, nes jos suburia bendruomenę ir parodo, kad kartu galime padaryti daug daugiau. Kiekvienas įmestas taškas šiandien buvo skirtas vaikams, kasdien kovojantiems už svarbiausią pergalę – gyventi“, – sakė Rimantas Kaukėnas.
Didžiausia pergalė – viltis gyventi
Turnyras įrodė, kad sportas gali tapti prasmingu įrankiu kilniems tikslams. „Vilnius visiems – Už pergalę gyventi“ – tai ne tik sporto varžybos, bet ir vienybės, paramos bei tikėjimo šventė.
Visi kartu susibūrę aikštelėje dalyviai, žiūrovai ir partneriai parodė, kad didžiausia pergalė yra viltis, kurią galime padovanoti kritinėmis ligomis sergantiems vaikams.
„Mums labai gera būti prasmingų Rimanto Kaukėno paramos fondo renginių dalimi. Žinoma, ypač nuostabu, kai renginiai yra aktyvūs ir skatinantys šeimas bei vaikus leisti laisvalaikį gryname ore. Šis renginys būtent toks! Diena buvo kupina džiaigsmingų pergalių, palaikymo šūksnių ir puikios nuotaikos, kuri, tikime, susivienijus pasklinda ir dar plačiau bei tiems, kuriems labiausiai reikia – fondo herojams“ – mintimis dalijosi broliai Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai, sveikinimo kalba pradėję labdaringą turnyrą.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
