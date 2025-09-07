Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilniuje įvyko labdaringas 3x3 krepšinio turnyras: subūrė sporto ir gerų darbų mylėtojus

2025-09-07 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 14:00

Rugsėjo 6 d. sostinės širdyje, prie Baltojo tilto esančiame sporto aikštyne, praūžė labdaringas 3x3 krepšinio turnyras „Vilnius visiems – Už pergalę gyventi“, kurį organizavo Rimanto Kaukėno paramos fondas drauge su KK „Perlu“ bei partneriais Vilniaus krepšinio mokykla. Visą dieną trukęs renginys subūrė šimtus dalyvių ir žiūrovų, o jo tikslas buvo kilnus – padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

Labdaringas krepšinio turnyras ,,Vilnius visiems – UŽ PERGALĘ GYVENTI” (nuotr. Dominyko Kazlovo)
65

Rugsėjo 6 d. sostinės širdyje, prie Baltojo tilto esančiame sporto aikštyne, praūžė labdaringas 3x3 krepšinio turnyras „Vilnius visiems – Už pergalę gyventi“, kurį organizavo Rimanto Kaukėno paramos fondas drauge su KK „Perlu“ bei partneriais Vilniaus krepšinio mokykla. Visą dieną trukęs renginys subūrė šimtus dalyvių ir žiūrovų, o jo tikslas buvo kilnus – padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Rekordinis prizinis fondas ir kovos aikštelėje

Turnyre dalyvavę įvairaus amžiaus ir lygio krepšininkai išbandė jėgas dėl rekordinio prizinio fondo – net 3000 eurų kelionių organizatorių „Coral Travel“ čekio, kurį burtų keliu laimėjo pirmąją vietą iškovojusios komandos nariai. Azarto netrūko ir baudų metimų konkurse – čia savo taiklumą išbandė visi norintys, o geriausiam atiteko 500 eurų vertės „Coral Travel“ kuponas, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

REKLAMA
REKLAMA

Specialiai renginiui visi žaidėjai gavo išskirtinius dvipusius „Puma“ krepšinio marškinėlius, kurie tapo turnyro simboliu. Prizais ir dovanomis pasirūpino ilgamečiai fondo partneriai, užtikrinę, kad kiekvienas dalyvis išsineštų ne tik gerų emocijų, bet ir bent mažą dalelę pergalės džiaugsmo.

REKLAMA

Labdaringas krepšinio turnyras ,,Vilnius visiems – UŽ PERGALĘ GYVENTI”
(65 nuotr.)
(65 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Labdaringas krepšinio turnyras ,,Vilnius visiems – UŽ PERGALĘ GYVENTI”

Krepšininkų ir futbolininkų žvaigždžių dvikova

Bene didžiausio žiūrovų dėmesio sulaukė parodomoji krepšininkų ir futbolininkų dvikova – Žvaigždžių valanda. Į aikštelę žengė visiems žinomi sportininkai bei fondo veiklą palaikantys žmonės, kurie įrodė, kad sportas gali tapti bendrystės ir geros nuotaikos šaltiniu.

REKLAMA
REKLAMA

Išbandyti jėgas krepšinio aikštelėje sutiko Darvydas Šernas – Lietuvos futbolo rinktinės puolėjas žaidęs įvairiuose užsienio klubuose, taip pat viena ryškiausių futbolo legendų – Arminas Narbekovas. Prie komandos prisijungė Tomas Staniūnas ir komikas Benas Lastauskas.

Atkaklumą aikštėje demonstravo ir fondo steigėjo brolis, aukštaūgis Valdas Kaukėnas, taip pat visiems puikiai pažįstami krepšininkas Saulius Kuzminskas bei Rolandas Skaisgirys. Krepšininkų komandoje žaidė ir pats labdaros fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas, o vyrų komandą sportine dvasia bei taikliais metimais papildė Lietuvos rinktinės narė Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst. Krepšinio profesionalų komandoje rungtyniavo ir krepšininkas bei treneris Gintautas Vileita.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visiems susirinkusiems buvo ypač įdomu stebėti prie įtemptos kovos prisijungusį atlikėją ir ilgametį fondo bendruomenės narį Vidą Bareikį. Draugiška dvikova sukėlė daug šypsenų, ovacijų ir parodė, kad tikroji pergalė slypi vieningume. Vidas Bareikis rado jėgų ne tik sudalyvauti žaidime, išbandyti įvairias pramogas renginio metu, tačiau ir dovanojo visiems turnyro dalyviams ir žiūrovams savo kūrinius, dar labiau motyvavusius eiti link pergalės!

REKLAMA

Pramogos visai šeimai

Turnyras virto tikra šeimų švente – mažieji turnyro svečiai leidosi į kūrybines veiklas, darėsi laikinas tatuiruotes, džiaugėsi spalvingais piešinėliais ant veidukų, o jų tėveliai savo jėgas išbandė konkursuose bei loterijose. Visą dieną skambėjo muzika, pasirodė gatvės gimnastai „Project Mayhem“, o didžėjus kūrė linksmą nuotaiką. Taip pat buvo galimybė emocijas įamžinti momentinėse nuotraukose ir namo parsinešti gražų prisiminimą iš sporto šventės.

REKLAMA

Pramoginės dalies metu šokių studijos „Hooo“ auklėtinės visiems padovanojo nuotaikingą ir krepšininkus palaikantį šokį su akrobatikos elementais.

„Tokios šventės mums yra labai svarbios, nes jos suburia bendruomenę ir parodo, kad kartu galime padaryti daug daugiau. Kiekvienas įmestas taškas šiandien buvo skirtas vaikams, kasdien kovojantiems už svarbiausią pergalę – gyventi“, – sakė Rimantas Kaukėnas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Didžiausia pergalė – viltis gyventi

Turnyras įrodė, kad sportas gali tapti prasmingu įrankiu kilniems tikslams. „Vilnius visiems – Už pergalę gyventi“ – tai ne tik sporto varžybos, bet ir vienybės, paramos bei tikėjimo šventė.

Visi kartu susibūrę aikštelėje dalyviai, žiūrovai ir partneriai parodė, kad didžiausia pergalė yra viltis, kurią galime padovanoti kritinėmis ligomis sergantiems vaikams.

REKLAMA

„Mums labai gera būti prasmingų Rimanto Kaukėno paramos fondo renginių dalimi. Žinoma, ypač nuostabu, kai renginiai yra aktyvūs ir skatinantys šeimas bei vaikus leisti laisvalaikį gryname ore. Šis renginys būtent toks! Diena buvo kupina džiaigsmingų pergalių, palaikymo šūksnių ir puikios nuotaikos, kuri, tikime, susivienijus pasklinda ir dar plačiau bei tiems, kuriems labiausiai reikia – fondo herojams“ – mintimis dalijosi broliai Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai, sveikinimo kalba pradėję labdaringą turnyrą.

Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:

Rimanto Kaukėno paramos grupė

Įm. kodas: 302721009

PVM kodas: LT100011960710

Sąskaitos nr.: LT147290099086499744

Paskirtis: PARAMA

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų