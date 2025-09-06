Šiemet kviestinio vakaro dalyviai prisidėjo prie gerumo iniciatyvos „Raudonos nosys“. Renginio metu surinkta 2 500 eurų suma skirta emocinei ir psichologinei pagalbai labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vasaros pratęsimas Birštone: garsūs žmonės susibūrė kilniam tikslui(32 nuotr.)
Susibūrė kilniam tikslui
„Džiaugiamės, kad subūrėme žmones ne tik pasidžiaugti vasarišku oru, pasimėgauti gurmanišku vakaru bei SPA malonumais, bet ir atverti širdis prasmingam tikslui,“ – sako „Vytautas Mineral SPA“ generalinė direktorė Aistė Miliūtė.
Vakarą savo apsilankymu pagerbė būrys žinomų Lietuvos asmenybių: krepšininkas Giedrius Gustas, TV laidų kūrėjas Edvardas Žičkus, „Baltijos Baleto Teatro“ režisierė Marija Simona Smolskienė, someljė ir restoranų konsultantė Urtė Mikelevičiūtė, renginių organizatorė Erika Purauskytė, advokatė Aušra Ručienė ir daugelis kitų.
Ypatinga renginio atmosfera pasirūpino virtuvės šefas Darius Dabrovolskis, svečius džiugino šampano purslai, legendinis Birštono mineralinis vanduo bei gyva muzika.
