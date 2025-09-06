Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vasaros pratęsimas Birštone: garsūs žmonės susibūrė kilniam tikslui

2025-09-06 15:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 15:41

Išskirtinė sveikatingumo oazė „Vytautas Mineral SPA“ tęsia gražią tradiciją – kasmet suburti partnerius, iškilias asmenybes ir kurorto svečius į jaukų padėkos vakarą.

Vasaros pratęsimas Birštone: garsūs žmonės susibūrė kilniam tikslui (nuotr. Artiom Ištuganov)
32

Išskirtinė sveikatingumo oazė „Vytautas Mineral SPA“ tęsia gražią tradiciją – kasmet suburti partnerius, iškilias asmenybes ir kurorto svečius į jaukų padėkos vakarą.

REKLAMA
0

Šiemet kviestinio vakaro dalyviai prisidėjo prie gerumo iniciatyvos „Raudonos nosys“. Renginio metu surinkta 2 500 eurų suma skirta emocinei ir psichologinei pagalbai labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vasaros pratęsimas Birštone: garsūs žmonės susibūrė kilniam tikslui
(32 nuotr.)
(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vasaros pratęsimas Birštone: garsūs žmonės susibūrė kilniam tikslui

Susibūrė kilniam tikslui 

„Džiaugiamės, kad subūrėme žmones ne tik pasidžiaugti vasarišku oru, pasimėgauti gurmanišku vakaru bei SPA malonumais, bet ir atverti širdis prasmingam tikslui,“ – sako „Vytautas Mineral SPA“ generalinė direktorė Aistė Miliūtė.

REKLAMA
REKLAMA

Vakarą savo apsilankymu pagerbė būrys žinomų Lietuvos asmenybių: krepšininkas Giedrius Gustas, TV laidų kūrėjas Edvardas Žičkus, „Baltijos Baleto Teatro“ režisierė Marija Simona Smolskienė, someljė ir restoranų konsultantė Urtė Mikelevičiūtė, renginių organizatorė Erika Purauskytė, advokatė Aušra Ručienė ir daugelis kitų.

Ypatinga renginio atmosfera pasirūpino virtuvės šefas Darius Dabrovolskis, svečius džiugino šampano purslai, legendinis Birštono mineralinis vanduo bei gyva muzika.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų