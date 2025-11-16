 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Puchovičius: „aušriečiai“ grįš prie derybų dėl politinių postų

2025-11-16 20:19 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 20:19

„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius teigia, kad jo atstovaujama partija po ateinančių metų valstybės biudžeto tvirtinimo ketina grįžti prie politinių postų klausimo ir inicijuoti koalicinės sutarties atnaujinimą.

Robertas Puchovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„Nemuno aušros" vicepirmininkas Robertas Puchovičius teigia, kad jo atstovaujama partija po ateinančių metų valstybės biudžeto tvirtinimo ketina grįžti prie politinių postų klausimo ir inicijuoti koalicinės sutarties atnaujinimą.

1

Politikas pabrėžia, kad opcijų, ką mainais galėtų gauti Kultūros ministeriją praradusi „Nemuno aušra“, tikrai yra. Todėl, pasak jo, koalicijos partneriams reikia tiesiog susėsti prie derybų stalo ir susitarti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tą sutartį mes jau seniai pamiršome. Nes jeigu paimtume sutartį ir paskaitytume, ten įrašyta ne Kultūros ministerija, o kad mums priklauso Aplinkos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerija. Tai netgi kai mes gavome Kultūros ministeriją, tai sutartis nebuvo keičiama“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Puchovičius.

„Tai turbūt vis tiek prie to klausimo reikės grįžti – galų gale, kokios tos trys ministerijos priklausys „Nemuno aušrai“, – pridūrė jis.

Tačiau parlamentaras pabrėžia, kad tai dar nereiškia, kad „aušriečiai“ reikalaus kurios nors kitos ministerijos kvotos. Pasak politiko, gali būti svarstomos ir kitos opcijos.

„Yra tikrai ir kiti postai, kitos pozicijos, yra ir vicepirmininkai Seime. Aš nesakau, kad taip ar kitaip bus, bet tikrai yra daug opcijų. Svarbu sėstis, kalbėtis ne per antraštes, bet jau prie apvalaus stalo ir susitarti“, – pabrėžė politikas.

Koalicinės sutarties peržiūrėjimo neskubina

Visgi R. Puchovičius tikina, kad „aušriečiai“ kol kas koalicinės sutarties peržiūrėjimo neskubina, nes, anot jo, šiuo metu yra ir svarbesnių klausimų. 

„Šiandieną mes matome, kad yra tikrai svarbesnių klausimų, kaip ir biudžetas, kaip yra hibridinė ataka prieš Lietuvą, kaip ir kiti klausimai. Tai mes tikrai kol kas ramiai žiūrime į tą situaciją“, – patikino jis.

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Vėliau socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. 

Į šias pareigas nuspręsta paskirti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.

