Butkevičius mano, kad Ruginienės Vyriausybė kris jau vasarą: „Čia jau per žemo lygio žmogaus nuostatos“

Spalį net du trečdaliai gyventojų socdemų Vyriausybę vertino neigiamai. Politologų teigimu, nepasitikėjimas Vyriausybe tęsiasi dar nuo buvusio premjero Gintauto Palucko skandalų. O oponentai įsitikinę, kad jei per artimiausius mėnesius nebus aiškių pokyčių, I. Ruginienės kabinetas gali netempti iki rudens ir kristi dar vasarą.
Vyriausybė susiduria su pasitikėjimo krize ir chaotišku valdymu
Seime šią savaitę paminėta pyragų diena. Paskanauti, paragauti įvairių pyragų užsuko ne vienas parlamentaras. Tačiau sprendžiant iš naujausių reitingų, valdantiesiems dabar – tikrai ne pyragai. Nepalankiai I. Ruginienės vedamą Vyriausybę vertina 67 proc. gyventojų.
Kritiškai premjerę ir jos Vyriausybės darbą vertino ir TV3 Žinių kalbinti atsitiktiniai žmonės.
„Dar tokios blogos nebuvo, kaip dabar, pati blogiausia. <...> Kai žiūri televiziją, atrodo, jie tik dėl savo postų kovoja, dėl žmogaus nekovoja. Anksti jai buvo į tuos premjerus, ji dar to nenusipelno“, – nusivylimo neslėpė kalbintas praeivis vyras.
„Mano manymu, ji ne tiek gabi, kad būtų pirmininkė“, – svarstė kitas vyriškis.
Kiek prasčiau vertinama socialdemokratų Vyriausybė buvo tik liepą, kai jai dar vadovavo tuomet verslo paskolos skandalo purtomas G. Paluckas – neigiamai ir greičiau neigiamai jį vertino 70 proc. gyventojų.
Politologų nestebina
Politologai sako, kad tokie vertinimai nėra netikėti – I. Ruginienės Vyriausybė startavo sudėtingomis aplinkybėmis, perėmusi valdžią po virtinės skandalų ir neapibrėžtos koalicijos derybų.
Vyriausybė paveldi nepasitikėjimo nuotaikas iš ankstesnės valdžios, todėl nepalankus reitingas labiau atspindi politinį inercijos efektą, o ne realų veiklos vertinimą.
„Socdemų medaus mėnuo praėjęs, tai Ruginienės padėtis – kebli, nes besikeičiant Vyriausybei, vykstant protestams, reikia suvaldyti situaciją“, – teigė politologė Ainė Ramonaitė.
„Kita vertus, jos paskyrimas parodo, kad socdemai neturi gilaus atsarginio suolelio, jų kadrai riboti, jie yra partija, kur renka balsus kaime ir provincijoje, naujų pajėgesnių politikų neturi, tai turi graibstytis su tuo“, – sakė politologas Kęstutis Girnius.
Politologas K. Girnius akcentuoja, kad koaliciją su „Nemuno aušra“ nuo pat pradžių lydėjo vidinės įtampos ir kompetencijos trūkumo ženklai.
„Nemuno aušra“ – nepopuliari, o Žemaitaitis neprognozuojamas, tai apsunkina Vyriausybės darbą“, – pridūrė K. Girnius.
„Valstybė, kuri neveikia. Matyt, taip galima apibūdint dabartinę situaciją <...>. Mes esam tie, kurie siūlo pagalbos ranką. Sakom – padėkokit „Nemuno aušrai“ už viską ir dirbkit mažumos Vyriausybėje“, – smunkančius socdemų reitingus pakomentavo konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Kritiką išsakė ir Algirdas Butkevičius
2012 metais taip pat valdė socialdemokratai. Tuomet Vyriausybei vadovavo Algirdas Butkevičius, dabar jau Sauliaus Skvernelio partijos narys.
Jis įsitikinęs, kad jei per artimiausius mėnesius nebus aiškių pokyčių, Ruginienės kabinetas gali netempti iki rudens – kristi dar vasarą.
„Tai kiek gali? Pusę metų dirbti be jokių veiksmų, tik kalbėjimu“, – griežtai pasisakė demokratas Algirdas Butkevičius.
Neva socialdemokratų pažadai kol kas lieka neįgyvendinti – aiškaus plano nematyti, o premjerės pasisakymai dažnai apsiriboja bendromis frazėmis, neatskleidžiančiomis konkrečių sprendimų.
„Ji dabar į klausimus atsako paprastai – darom, sprendžiam, žinom situaciją ir su ja susitvarkysim. Palaukit, čia jau per žemo lygio žmogaus nuostatos, kalbant apie problemas šalies viduje ir išorėje“, – kritikavo A. Butkevičius.
Na, o kalbant apie partijų reitingus, pirmauja konservatoriai – už juos norą balsuoti išreiškė 14,5 proc. Tiek pat, kiek ir rugsėjį.
Nepaisant visko, socdemai palaikančiųjų skaičių, palyginti su rugsėju, netgi išaugino – jie antroje vietoje su 12,6 proc. palaikymu.
Na, o opozicijoje esanti Skvernelio partija „Vardan Lietuvos“ – trečia, paramą jai išreiškė 9 proc. respondentų.
„Turėkite visą laiką omeny paklaidos ribas. Kai kurie į minusą, kai kurie į pliusą. Pavyzdžiui, socialdemokratų reitingas į pliusą – bet irgi paklaidos ribose. Tai negalima jo traktuoti kaip augančio, kaip ir Ruginienės negalima traktuoti kaip krentančios, nes viskas yra paklaidos ribose“, – naujausius reitingus komentavo politologė A. Ramonaitė.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.