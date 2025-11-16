Skubiai perspėja gyventojus: kurie perkate iš „Temu“ ar „Shein“ – galite sulaukti didelių problemų

Apie tai, kaip neužkibti ant sukčių kabliuko ir naujausius jų metodus portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvyje“ diskutavo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Živilė Kielienė ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė.
Lietuviai, kaip ir girdėjome, tikrai labai mėgsta nuolaidas, labai mėgsta pirkinėti. Iš tiesų, žinome, kad tikrai daugelis lietuvių yra ir prastesnės finansinės situacijos, galbūt stengiasi taip sutaupyti. Kaip jūs paaiškintumėte tą nuolaidų vijimąsi?
Ž. Kielienė: Iš tikrųjų atkreipčiau dėmesį ne į prastą finansinę padėtį turinčius žmones, bet aplamai į norą įsigyti prabangesnę, geresnio prekės ženklo prekę pigiau. Nesvarbu, kiek aš beturėčiau tų prekių, bet galbūt, jeigu rasiu dar pigesnę, gal nusipirksiu dar vieną, tačiau klausimas, ar tai iš tikrųjų yra tiesa? Ar tos parduotuvės tikros?
Kaip Goda sakė, yra tos parduotuvės, kurios yra tikros ir teikia paslaugas. Kitu atveju, yra netikrų parduotuvių, kurios yra tik sukuriamos, pavyzdžiui, Vienišių dienai, „Black Friday“ ir iki Kalėdų jos persekios mus, kadangi mes norime visus savo artimuosius, draugus aprūpinti geresnėmis dovanomis, nudžiuginti. Sukčiai tuo taikosi ir tuo naudojasi.
Iš tikrųjų, daug žmonių tikrai apsipirkinėja internetu, ir kartais pasižiūri į interneto svetainę, elektroninę parduotuvę, ir atrodo tobula, nėra prie ko prikibti. Kaip atskirti, kur yra netikra parduotuvė?
Ž. Kielienė: Per maža kaina, nėra grąžinimo sąlygų, arba jos yra, bet nenurodyta. Tiksli sąskaita gali kelti įtarimą, pavyzdžiui, ne lietuviška, o kažkokia užsienietiška sąskaita, galima pasitikrinti „Rekvizituose.lt“.
Taip pat labai svarbu pasitikrinti naršyklėje, ką kalba žmonės, kokie atsiliepimai ir kiek ta parduotuvė veikia, kada ji buvo sukurta. Jeigu ji yra sukurta prieš savaitę, veikia neseniai, ir kainos yra labai geros, visgi reikia sustoti ir tiesiog nepirkti. O jeigu jau norite nupirkti ir nėra galimybės atsiskaityti prekės pristatymo metu, vėlgi suklusti.
Dar vienas kabliukas yra parduotuvės, kurios neva užsidaro ir išparduoda savo asortimentą. Teko turbūt tokių matyti?
Ž. Kielienė: Taip, žinoma. Tai yra tas pats sugundymas, kliento gundymas įsigyti pigiau prekes. Galime sugalvoti įvairių pavadinimų – „Black Friday“ arba tiesiog pasakyti „Paskutinis išpardavimas“, kaip tas paskutinis koncertas.
Nusipirkus prekę, kartais mes pamatome, kad kažkas su ja yra negerai. Jūsų tarnyba tikriausiai kreipiasi ne sukčiavimo atveju, bet dėl pažeistų vartotojų teisių, jeigu taip žmogus įtaria. Kokiais atvejais kreiptis į jūsų tarnybą?
G. Aleksaitė: Pradžioje, visų pirma, reikia kreiptis į pardavėją. Paprastai yra tas 14 dienų terminas, bet būna ir ilgesnis; ypač didieji prekės ženklai suteikia net 30 dienų, tuomet mes kreipiamės į pardavėją ir sakome: „Štai, gal netinka spalva, modelis, tiesiog persigalvojau, gal per didelės man išlaidos“ ir prašome arba keisti, arba grąžinti pinigus.
Jeigu jau nebepavyksta susitarti ir pardavėjas sako: „Ne, jokiu būdu nepriimsiu, nes kažkas pažeista“ ar netikėtina, kad netinkama, tuomet kreipiamasi į mūsų Vartotojų tarnybą. Čia, be abejo, ir pačiam vartotojui yra pareiga nepraleisti termino, nedėvėti to daikto, kad prekė nebūtų pažeista, tada viskas tvarkoje, galioja šitie terminai, bet dar, aišku, prisiminkime, mes kalbame apie kokybišką daiktą.
Jeigu per du metus išryškėja esminis trūkumas, tai čia iš tiesų mes per tuos du metus galime prašyti pardavėjo, kad jis ar tai sutaisytų, ar pakeistų kitu. Jeigu jau nebeįmanoma, tuomet grąžintų pinigus už tą prekę ir vėlgi, jeigu pardavėjas nesutinka, neina į bendradarbiavimą, kreipiamasi į mūsų tarnybą, kur, be abejo, reikia pirkimo dokumentų, įrodančių tai.
Paprastai tai tas vadinamas kasos čekis, kvitas. Būna tokių atvejų, kad per tą laiką žmonės praranda, nenusifotografuoja, neapsižiūri. Įmanoma demonstruoti banko pavedimą, bet ten turi tikrai matytis pardavėjas, data ir konkreti suma už tą daiktą.
Šioje vietoje reikia įrodymus patvirtinančių dokumentų ir to, kad pardavėjas atsisakė jums ar grąžinti, ar kompensuoti, ar sutaisyti. Tai yra elektroniniai laiškai, susirašinėjimas. Visa tai mes prašome pridėti prie prašymo į informacinę sistemą ir tuomet imamės tyrimo.
Tai geriau, jeigu prašote, tai daryti elektroniniu ar kažkokiu raštišku būdu, ar ne?
G. Aleksaitė: Be abejo, pagrindimas yra. Jeigu prekė pirkta gyvai parduotuvėje, kreiptis elektroniniu laišku. Su elektroniniais įsigijimais yra labai paprasta, nes ten visada praktiškai rašote elektroninį laišką.
Kiek svarbu, pardavėjo lokacija? Galbūt yra sudėtingiau pasiekti rezultatą, kai yra įsitraukusios visai kitų šalių, kitų regionų įmonės?
G. Aleksaitė: Pirma žinutė: visos trečiosios šalys – „Temu“ ir „Shein“ – praktiškai Lietuva ir mūsų tarnyba negali vartotojų apginti visiškai, deja, negalime. Tie, kas yra Europos Sąjungos valstybėse narėse, plius Islandija, Norvegija, mes galime apginti.
Mūsų tarnybos sudėtyje yra Europos vartotojų centras, kuris lygiai taip pat, jeigu susiginčysite Prancūzijoje, Latvijoje ar Lenkijoje, mes vėlgi jums padėsime apginti savo teises – čia mūsų vartotojas gali jaustis ramus, bet jeigu kalbame apie šitas trečiąsias valstybes, kas yra baisiausia, vartotojas jaučiasi laimingas ten įsigydamas prekę.
Jam ir grąžina, ir duoda papildomų taškų, tą jūsų prekę nepatenkinamą palieka, dar atsiunčia dovanų ir viso kito. Labai linksma, labai smagu, bet tai, kas slepiasi po tuo, tai yra nekokybiškos prekės – tie produktai yra netgi nesaugūs. Jeigu jie iš plastmasės, tai tam tikros cheminės medžiagos netinkamos, kurios gali tiesiog nuodyti organizmą, kenkti mūsų reprodukcinėms organizmo savybėms.
Kancerogeninės medžiagos, klijai, kuriais dažoma, vėlgi turi cheminių medžiagų – labai pasisaugokite. Kosmetologinės prekės, kremai, dezodorantai – prašau, nepirkite, nes tai yra labai arti kūno. Taip pat bižuterija, kas kelia didžiulį rūpestį, nes ten kadmis, švinas, nikelis viršija normalius kiekius, kurie gi yra šalia kūno.
