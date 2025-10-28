Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Gavęs siuntą iš „Temu“ 13-metis atsidūrė ligoninėje: šeima skubiai įspėja visus

2025-10-28 13:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 13:25

Naujojoje Zelandijoje užfiksuotas sukrečiantis atvejis: 13 metų berniukas buvo operuotas po to, kai nurijo iki 100 galingų neodiminių magnetų. Medikų teigimu, šie magnetai galėjo būti įsigyti populiarioje internetinėje parduotuvėje „Temu“.

Lašelinė, Temu, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com / SCANPIX)

Naujojoje Zelandijoje užfiksuotas sukrečiantis atvejis: 13 metų berniukas buvo operuotas po to, kai nurijo iki 100 galingų neodiminių magnetų. Medikų teigimu, šie magnetai galėjo būti įsigyti populiarioje internetinėje parduotuvėje „Temu“.

1

Kaip teigia people.com paauglys į ligoninę paguldytas praėjus keturioms dienoms nuo to momento, kai pajuto stiprų pilvo skausmą. Tik medicininių tyrimų metu rentgeno nuotrauka parodė siaubingą vaizdą – berniuko žarnyne susidarė net kelios sujungtų magnetų grandinės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„New Zealand Medical Journal“ aiškina, kad paauglio nurijti magnetai sudarė „apie 80–100 mažų, 5x2 mm dydžio itin galingų magnetų, sukibusių dėl magnetinių jėgų“.

Berniukas prisipažino juos pirkęs internetu – būtent iš „Temu“.

Operacija išgelbėjo gyvybę

Tauranga ligoninėje chirurgai skubiai atliko operaciją ir pašalino magnetus, kartu su dalimi žarnyno audinio. Gydytojai pabrėžia, kad tokie svetimkūniai gali sukelti labai pavojingas komplikacijas: žarnyno perforaciją, audinių žūtį, fistules, obstrukciją, sepsį.

Nors berniukas ligoninėje praleido aštuonias dienas, jo būklė dabar stabili – jis išrašytas ir tęsia atsigavimą namuose.

Medikai sunerimę: pavojus lengvai pasiekiamas

Tokios nelaimės, anot specialistų, tampa vis dažnesnės. Produktų saugumo įstatymai Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje draudžia pardavinėti nedidelius galingus magnetus, vis dėlto paaugliams tai nesutrukdo juos užsisakyti internetu.

„Produktai dažnai nebrangūs ir ne visada reikalauja amžiaus patvirtinimo, todėl vaikai juos įsigyja be jokių kliūčių.“

„Temu“ reaguoja

Įmonės atstovai žiniasklaidai teigė, kad jie „labai rimtai vertina produktų saugą“ ir šiuo metu tikrina visus galimai susijusius sąrašus.

„Mums labai gaila dėl pranešto incidento ir linkime berniukui visiškai pasveikti“, – sakoma jų komentare.

Kol kas „Temu“ negali patvirtinti, ar magnetai tikrai buvo įsigyti jų platformoje, bet žada imtis veiksmų, jei pažeidimai pasitvirtins.

