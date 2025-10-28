Gavęs siuntą iš „Temu“ 13-metis atsidūrė ligoninėje: šeima skubiai įspėja visus

Kaip teigia people.com paauglys į ligoninę paguldytas praėjus keturioms dienoms nuo to momento, kai pajuto stiprų pilvo skausmą. Tik medicininių tyrimų metu rentgeno nuotrauka parodė siaubingą vaizdą – berniuko žarnyne susidarė net kelios sujungtų magnetų grandinės.
„New Zealand Medical Journal“ aiškina, kad paauglio nurijti magnetai sudarė „apie 80–100 mažų, 5x2 mm dydžio itin galingų magnetų, sukibusių dėl magnetinių jėgų“.
Berniukas prisipažino juos pirkęs internetu – būtent iš „Temu“.
Operacija išgelbėjo gyvybę
Tauranga ligoninėje chirurgai skubiai atliko operaciją ir pašalino magnetus, kartu su dalimi žarnyno audinio. Gydytojai pabrėžia, kad tokie svetimkūniai gali sukelti labai pavojingas komplikacijas: žarnyno perforaciją, audinių žūtį, fistules, obstrukciją, sepsį.
Nors berniukas ligoninėje praleido aštuonias dienas, jo būklė dabar stabili – jis išrašytas ir tęsia atsigavimą namuose.
Medikai sunerimę: pavojus lengvai pasiekiamas
Tokios nelaimės, anot specialistų, tampa vis dažnesnės. Produktų saugumo įstatymai Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje draudžia pardavinėti nedidelius galingus magnetus, vis dėlto paaugliams tai nesutrukdo juos užsisakyti internetu.
„Produktai dažnai nebrangūs ir ne visada reikalauja amžiaus patvirtinimo, todėl vaikai juos įsigyja be jokių kliūčių.“
„Temu“ reaguoja
Įmonės atstovai žiniasklaidai teigė, kad jie „labai rimtai vertina produktų saugą“ ir šiuo metu tikrina visus galimai susijusius sąrašus.
„Mums labai gaila dėl pranešto incidento ir linkime berniukui visiškai pasveikti“, – sakoma jų komentare.
Kol kas „Temu“ negali patvirtinti, ar magnetai tikrai buvo įsigyti jų platformoje, bet žada imtis veiksmų, jei pažeidimai pasitvirtins.
