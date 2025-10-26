Vyras norėjo padėti sužadėtinei tvarkytis namuose: kas įvyko toliau, nesitikėjo

Tačiau bandymas pasibaigė skaudžiai – vyras nukrito nuo laiptų ir susilaužė koją.
Manė, kad vyras tik vaidina
Bethan pasakojo, kad paprašė savo sužadėtinio išsiurbti antrame aukšte esančias grindis. Po kelių akimirkų ji išgirdo stiprų trenksmą, rašo naujienų portalas „The Sun“.
„Kai jį radau laiptų apačioje, jis buvo įsipainiojęs į dulkių siurblio laidą ir negalėjo paeiti. Iš pradžių maniau, kad jis tiesiog išsisukinėja nuo namų ruošos darbų ir apsimeta“, – prisipažino moteris.
Tačiau netrukus ji suprato, kad Nathan tikrai susižeidė – jam skaudėjo tiek, kad teko kviesti greitąją pagalbą.
Prireikė net ugniagesių pagalbos
Atvykę paramedikai negalėjo vyro išnešti iš namo – jam buvo per skaudu lipti laiptais. Galiausiai teko kviesti ugniagesius, kurie išėmė langą ir per jį iškėlė sužeistąjį.
Nathan keturias savaites praleido lovoje, o dar šešias – su sugipsuota koja.
Darbų išvengti nepavyko
Dabar vyras visiškai pasveikęs, tačiau pripažįsta, kad įvykio nepamirš.„Tuo metu buvo labai skaudu, bet dabar viskas atrodo juokingai. Poilsis lovoje buvo nuostabus, bet tai manęs neatleido nuo namų ruošos – Bethan vis tiek stengiasi įtraukti mane į tvarkymąsi, tik sako, kad geriau toliau nuo laiptų“, – juokėsi Nathan.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!