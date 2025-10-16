Valdžia ruošiasi gydytojus siųsti į regionus, o šie atkerta – ar tai sovietmetis?

Apie šį valdžios siūlymą ir galimas pasekmes portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė ir gydytoja rezidentė Rūta Mikšytė.
Pirmiausia, koks siūlymas yra iš komiteto pusės ir tas Medicinos praktikos įstatymo pataisų įregistravimas? Kas juose yra numatyta?
L. Šukytė-Korsakė: Ne tiek iš komiteto, kiek iš Seimo narių. Aš noriu pasakyti, iš tikrųjų, metai buvo labai darbingi, ir mes važinėjomės – tiek Seimo nariai, tiek aš, kaip pati Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė – po regionus ir matėme, kad iš tikrųjų yra didžiulis trūkumas specialistų.
Tiek frakcijoje, tiek koalicijoje, tiek tarp Seimo narių buvo didžiulė diskusija, ką reikia padaryti, kad pritraukti daugiau specialistų į regionus.
Tai ir kilo ši idėja papildomai skirti maždaug 20 vietų rezidentūrai. Aišku, tai valstybei papildomai kainuoja, neatimant iš dabartinio kiekio. Iš viso yra 385 rezidentūros vietos, ir 90 yra mokamos, plius įdėti 20 vietų, kad rezidentas, kuris važiuotų į regioną dirbti, būsimas specialistas, galėtų vykti ir dirbti regionuose, sutiktų.
Ar tam reikės papildomų lėšų? Nes kiek mačiau informacijos, esą jau suplanuota. Kas tai yra?
L. Šukytė-Korsakė: Tai yra papildomos lėšos, apie 800 tūkst. eurų. į kursą. Suprantate, per tris metus po 20 vietų gautųsi 60 rezidentų, būsimų specialistų, tai kažkiek pagelbėtų regionams, nes šiandien dienai regionuose tikrai labai trūksta įvairių sričių specialistų.
Tiek Tauragėje buvau nuvažiavusi, tiek ir Šiauliuose, tiesiog pravažiavau tikrai nemažai ligoninių, kur atvažiuoja specialistai tiek iš Kauno, tiek iš Vilniaus, ir tikrai jų atlyginimai yra dideli, kad jie atvažiuoja. Gal tuo mažu žingsneliu mes pritrauksime – mūsų valdančiųjų regioninė politika yra stiprinti regionus tiek švietime, tiek sveikatos srityje.
Gal bent vienu žingsneliu pastiprinsime ir sveikatos srities specialistus. Savivaldybės skiria ir paskatinimo priemones, kad tie specialistai atvažiuotų, ir apgyvendinimo yra tikrai įvairių priemonių, bet vis tiek yra didžiulis trūkumas.
Tai koks yra pats siūlymas? Kokiomis sąlygomis jauni gydytojai turėtų padirbėti?
L. Šukytė-Korsakė: Stojant į rezidentūrą, tie 20 rezidentų pasirašytų, kad jie, pabaigę rezidentūrą, tiek laiko turės atidirbti toje vietoje.
O kaip gyvenimas ten bus? Ar irgi kažkiek kompensuojama?
L. Šukytė-Korsakė: Taip, savivaldybės kompensuoja, prisideda. Savivaldybės turi puikiausias programas, ir kiekviena savivaldybė įvairiai prisideda prie gydytojo gyvenimo.
Gerbiama Rūta, kaip gydytojai, jūsų kolegos vertina šitą idėją?
R. Mikšytė: Iš tiesų gydytojų specialistų trūksta visur – tai yra sisteminė problema. Trūksta ne tik regionuose; tam tikrų sričių specialistų trūksta net Vilniaus mieste. Automatiškai yra sukuriama konkurencija, jog gydymo įstaigos konkuruoja tarp specialistų, tiek regionuose, tiek didžiuosiuose miestuose, tiek viešosios įstaigos, tiek privačios, taigi, problema neliečia vien regionų.
Šia tema, šiuo nauju projekto pasiūlymu, mes diskutavome kartu – mes, Jaunųjų gydytojų asociacija, taip pat ir rezidentų tarybos Vilniaus ir Kauno, taip pat ir Lietuvos medicinos studentų asociacija.
Iš tikrųjų, nusprendėme, jog tai nėra veiksmingas sprendimas ir tai nėra skatinanti sistema rinktis regionus. Kadangi šiuo metu jau yra panašus modelis, kuris veikia: Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali siūlyti finansuoti valstybės nefinansuojamas rezidentūros vietas su sąlyga, kad tada po rezidentūros gydytojas specialistas atidirbtų tam tikrą laiką.
Tačiau tuo atveju yra skatinama Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms stengtis pritraukti specialistus, kadangi tas būsimas rezidentas gali rinktis, kurioje ligoninėje norėtų atidirbti. Gali komunikuoti ir derėtis dėl būsimų sąlygų: dėl laiko tarpo, kurį atidirbs, galbūt kitų paskatinamųjų priemonių, galbūt pagalbos šeimai įsikurti toje vietovėje ir atidirbti.
Šiuo atveju kaip ir centralizuotųsi ir galų gale neišspręstų šios problemos. Vėlgi, gydytojai ieško gerų darbo sąlygų ir nori padėti pacientams regionuose, tačiau mūsų nuomone, toks sprendimas visgi nėra veikiantis.
Kuo iš esmės skirtųsi šis pasiūlymas nuo tos situacijos, kuri yra dabar?
L. Šukytė-Korsakė: Tai yra papildomos 20 vietų ir rezidentas pasirašo, kad tikrai važiuos į rezidentūrą, bet aš norėčiau kolegės paklausti, tai gal jie turi matymą? Taip, tai yra diskusinis dar klausimas. Tai nėra, kad mes imam ir priimam šitą įstatymo projektą jau 100 proc., bet žiūrėkite, jūs, jaunieji kolegos, ką jūs pasiūlytumėte?
Kaip mums, politikams, pritraukti tą specialistą labiau į regionus, kaip ir sakiau, į Tauragę, į Šiaulius ar į Marijampolę? Gal jūs turite kažkokį tai matymą? Mes, kaip Seimo nariai, kaip valstybės atstovai, žiūrime, kad padidinti vietų skaičių, pagerinti. Ne taip, kad imame iš tų 385 nemokamų vietų ir 20 ištraukiame, kad čia būtinai turite jūs važiuoti į regioną – mes pridedame 20 vietų plius.
Dar 20 studentų galės studijuoti papildomai, bet jie važiuotų į regionus ir atliktų rezidentūras. Aišku, jie galės rinktis, bet kad atidirbtų regionų įstaigose – tai aš nemanau, kad tai yra labai jau čia bloga praktika.
Valdžia neketina gydytojų pasiųsti toli toli.. į regionus. Valdžia ketina būsimiems gydytojams, savanoriškai sutinkantiems po gydyt. licenzijos gavimo vykti dirbti į provinciją, papildomai pafinansuoti mokslų užbaigimą.
Pasiūlymu galima ir nepasinaudoti. Aš kas mėnesį ateinu į banką pasiimti savo pinigų, man darbuotoja visada pasiūlo: gal reikia paskolos? Padėkoju ir atsisakau, bet nešaukiu kad 'bankas ruošiasi mane skolose paskandinti'! Nesakau taip.