TV3 naujienos > Lietuva > Geros naujienos

Gera žinia iš SAM: šie produktai nuo šiol kompensuojami 100 proc.

2025-09-12 11:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 11:46

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai – enteriniai mišiniai – pradėti kompensuoti 100 procentų bazinės kainos, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Taip mažinama finansinė našta pacientams, kuriems enterinis maitinimas yra vienintelis būdas gauti pakankamai maistinių medžiagų bei energijos. 

Gera žinia iš SAM: šie produktai nuo šiol kompensuojami 100 proc.

1

„Išgirdome Lietuvos negalios organizacijų forumo prašymą pakeisti enterinių mišinių kompensavimo tvarką, kuri dėl dalinio (80 procentų) finansavimo tapo sunkiai pakeliama našta daugeliui pacientų šeimų, nes joms tenka įsigyti daug įvairių medicinos pagalbos priemonių. Todėl šiandien skubame pranešti, kad gydytojai jau gali ir privalo išrašyti pacientams mišinius su 100 procentų kompensacija“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad gydytojai išrašydami kompensuojamuosius enterinius mišinius turi nurodyti 3 kompensavimo rūšies kodą (100 proc. kompensavimas), o ne 18 kompensavimo rūšies kodą (80 proc. kompensavimas).

Svarbu paminėti, kad padidinus kompensavimo procentą, pacientų priemokos kai kuriems enteriniams mišiniams sumažės 70 procentų ar net 94 procentų už pakuotę. Tokie pokyčiai reiškia, kad pacientų šeimos galės sutaupyti dešimtis eurų per mėnesį, ypač tais atvejais, kai enteriniai mišiniai vartojami nuolat ir dideliais kiekiais.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ galite skaityti čia.

