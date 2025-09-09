Anoniminio skundo dėl mobingo SAM pagrindu tyrimą atlikusi VDI pažeidimų nenustatė

„Patikrinimo metu buvo vertinama, kaip Sveikatos apsaugos ministerijoje vykdomos teisės aktų nuostatos, susijusios su smurto ir priekabiavimo darbe prevencija. Pažeidimų nenustatyta“, – teigiama VDI antradienį BNS atsiųstame komentare.
Pasak inspekcijos, siekiant įvertinti ministerijoje esantį mikroklimatą taip pat buvo atlikta anoniminė darbuotojų apklausa.
Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas „15min“.
Kaip rugsėjo pradžioje rašė BNS, tyrimo VDI ėmėsi parlamentarės Jurgitos Sejonienės prašymu po to, kai žiniasklaida paviešino anoniminį skundą dėl galimo mobingo SAM.
Anot „15min“, skundas kelioms žiniasklaidos priemonėms buvo perduotas per asmenį, nedirbantį SAM, bet galintį turėti interesų dėl jos veiklos ir priimamų sprendimų. Rašte skųstasi kai kurių politinės vadovybės atstovų darbo metodais – neva jie nepaiso teisės, žemina ir įžeidinėja pavaldinius.
Anonimų teigimu, ypač politiniu nelojalumu buvo linkusios kaltinti viceministrės Nerija Stasiulienė, kuri šiuo metu dirba Teisingumo ministerijos kanclere, ir Jelena Čelutkienė, tačiau netinkamų jų veiksmų VDI nenustatė.
„Informuojame, kad apklausoje dalyvavę darbuotojai nepateikė informacijos ar nuomonės apie jūsų minimų asmenų nepriimtiną elgesį“, – nurodė inspekcija.
Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės patarėja Irmina Frolova-Milašienė anksčiau sakė, kad atsakingi ministerijos skyriai nėra gavę jokios su galimu mobingu susijusios informacijos, tačiau SAM ėmėsi „įvairių kolektyvo stiprinimo priemonių“.
