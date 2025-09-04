Iš stažuotės Ukrainoje gydytojai nebegrįžo tokie, kokie išvyko: „Jis buvo sulaužytas“

Sveikatos apsaugos ministerija sako – tokios misijos būtinos, kad šalies medikai būtų pasiruošę ekstremalioms situacijoms. Jautresnius žiūrovus perspėjame – kai kurie reportažo vaizdai gali šokiruoti.
Gydytojų kasdienybę iš Dniepropetrovsko srityje esančios Mečnikovo ligoninės pamatė į stažuotę Ukrainoje iš Lietuvos atvykę medikai. Kraujas, kariai be galūnių, dienos, praleistos greitosios pagalbos automobilyje. Po 2 savaičių stažuotės 5 lietuviai gydytojai bei slaugytoja grįžo. Specialistai – iš skirtingų šalies regionų – Panevėžio, Ukmergės, Alytaus ir Šakių. Išlipusius iš automobilio aplodismentais pasitinka ministerijos atstovai. Į Ukrainą išvyko 6 Lietuvos medikų ekipažai. Ten jie mokėsi dirbti karo sąlygomis. Gydytojai atviri – ligoninės ten perpildytos.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Guli 100 sužeistųjų reanimacijos skyriuje, kur pas mus 20, 30 būna tokiose ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuje“, – komentavo Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojas chirurgas Irmantas Grubinskas.
„Prieš metus visai buvo kitaip, nes traumos buvo šautinės, su šaunamais ginklais. Dabar viskas yra dronai. Pavyzdžiui, jeigu jis kareivį sužeidė, tai tas kareivis dvi paras praguli“, – aiškino Alytaus traumatologijos skyriaus vedėjas Virgilijus Leketas.
„Labai dažnai tam tikrose ligoninėse medikai išdirba 30 parų be išeiginių. Jeigu per sekančias 30 parų gausi vieną išeiginę – bus labai gerai“, – tikino „Blue/Yellow Medical“ misijų koordinatorė Vaiva Jankienė.
Pasak medikų, dažniausiai dronų pašautiems kariams tenka amputuoti galūnes. Gydytojai pasakoja kovojančių už Ukrainą liudijimus.
„Jis sako: „Aš gulėjau lauke ir aš galvojau apie tai, kad tik man išgyventi. Man ta galūnė buvo jau vienodai. Daug mirčių. Labai daug mirčių. Matėm, kaip atiduoda mirusius žmones artimiesiems“, – teigė V. Leketas.
„Pagrindinė problema yra turniketai – kariai nėra išmokinti jų tinkamai laiku užsidėti, užsideda dėl paprasčiausios žaizdos. Praktiškai būtų galima nedėjus turniketų, būtų galima išgelbėti tas galūnes ir tokių žmonių yra 50 procentų skaičiuojama“, – pasakojo Ukmergės ligoninės gydytojas chirurgas Nikas Samuolis.
Medikai pasakoja, kad nepaisant juos kamuojančio karo, ukrainiečiai išlieka tvirti ir kupini vilties.
„Žmonės visi labai pavargę, nori, kad tas nutrūktų, bet visi labai tvirtai laikosi tos pozicijos, kad jie negali pasiduoti“, – tvirtino Alytaus traumatologijos skyriaus vedėjas.
Misiją koordinavusi slaugytoja pastebi – gydytojai nebegrįžta tokie patys, kokie išvyko.
„Vienas iš gydytojų tikrai buvo skeptiškas: „Nu, aš gal nelabai ką pamatysiu, aš viską kaip ir žinau, viską žiūriu, domiuosi. Ir tik antros savaitės antroj pusėj, deja, kaip aš sakau, jis buvo sulaužytas“, – atviravo V. Jankienė.
Jakubauskienė susigraudino dėl iš stažuotės Ukrainoje grįžusių medikų
Specialistus pasitikusi laikinai sveikatos apsaugos ministro pareigas einanti Marija Jakubauskienė vos sulaikė ašaras akyse.
„Šiandien mes palabinam ir apkabinam žmones, kurie... Kurie pasiaukojo, paskyrė savo laiką, savo jėgas. Jie atvežė į Lietuvą tą patyrimą, žinias, kurio mums reikia, kad mes padidintume savo sveikatos sistemos atsparumą, kad mes būtume pasiruošę“, – graudinosi M. Jakubauskienė.
„Tai yra puikiausias pavyzdys, ką aš esu matęs per visą šitą karą Ukrainoje. Džiaugiuosi ir dirbam toliau. Slava Ukraini“, – J. Ohmanas.
Komandiruotė kainavo apie 3 tūkstančius eurų, taip pat ją finansavo nevyriausybinė organizacija „Blue/Yellow“. Nuo balandžio mėnesio vykusiose komandiruotėse dalyvavo beveik 40 medikų. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, šiais metais toks išvykimas – ne paskutinis. Į stažuotes planuoja siųsti greitosios medicinos pagalbos medikus, slaugytojus. Tiesa, kada siųs, neatskleidžia.
„Mes turim ambiciją sukurti tokią ekosistemą, kad galėtų mūsų medikai važiuoti semtis tokios patirties kitose šalyse – ne tik Ukrainoje, bet, galbūt, ir kitur“, – sakė sveikatos apsaugos ministro patarėjas Skirmantas Krunkaitis.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
