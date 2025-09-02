Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš stažuotės Ukrainoje grįš aštuntoji Lietuvoje medikų grupė

2025-09-02 06:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 06:14

Antradienį į Lietuvą grįžta Ukrainoje stažavęsi ir su darbo karo sąlygomis susipažinę šalies medikai.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Antradienį į Lietuvą grįžta Ukrainoje stažavęsi ir su darbu karo sąlygomis susipažinę šalies medikai.

0

Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), tai jau 8-oji ir šiais metais paskutinė ministerijos organizuota stažuotė, kurioje medikai galėjo susipažinti su darbu karo sąlygomis.

„Stažuočių dalyviai vėliau įgytomis žiniomis ir praktiniais patarimais dalinsis savo regionuose organizuodami gydymo įstaigų darbą grėsmių sąlygomis“, – pažymi ministerija.

Grįžtantys medikai bus pasitinkami prie SAM pastato Vilniuje.

ELTA primena, kad vasario pradžioje sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, jog šalies sistema nėra pasirengusi karinėms, hibridinėms ir civilinėms grėsmėms.

Jos teigimu, itin daug dėmesio numatoma skirti infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių, kompetencijų stiprinimui ir visos sistemos valdymo pasirengimui.

Jaunųjų gydytojų asociacijos užsakymu atliktas tyrimas atskleidė, kad Lietuvos medikų pasirengimu suteikti pirmąją pagalbą ekstremalių situacijų metu visiškai pasitiki tik 2 iš 10-ies šalies gyventojų. 

SAM nurodė, kad, siekiant gerinti situaciją, iki 2027 m. numatyta apmokyti veikti krizės sąlygomis apie 6 tūkst. sveikatos sektoriaus specialistų.

