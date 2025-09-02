Iš stažuotės Ukrainoje grįš aštuntoji Lietuvoje medikų grupė

Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), tai jau 8-oji ir šiais metais paskutinė ministerijos organizuota stažuotė, kurioje medikai galėjo susipažinti su darbu karo sąlygomis.
„Stažuočių dalyviai vėliau įgytomis žiniomis ir praktiniais patarimais dalinsis savo regionuose organizuodami gydymo įstaigų darbą grėsmių sąlygomis“, – pažymi ministerija.
Grįžtantys medikai bus pasitinkami prie SAM pastato Vilniuje.
ELTA primena, kad vasario pradžioje sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, jog šalies sistema nėra pasirengusi karinėms, hibridinėms ir civilinėms grėsmėms.
Jos teigimu, itin daug dėmesio numatoma skirti infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių, kompetencijų stiprinimui ir visos sistemos valdymo pasirengimui.
Jaunųjų gydytojų asociacijos užsakymu atliktas tyrimas atskleidė, kad Lietuvos medikų pasirengimu suteikti pirmąją pagalbą ekstremalių situacijų metu visiškai pasitiki tik 2 iš 10-ies šalies gyventojų.
SAM nurodė, kad, siekiant gerinti situaciją, iki 2027 m. numatyta apmokyti veikti krizės sąlygomis apie 6 tūkst. sveikatos sektoriaus specialistų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!