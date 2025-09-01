Neregėtas žiaurumas: Kadyrovas įsakė ukrainiečių belaisvius naudoti kaip „gyvą skydą“

„Saugumo tarnyba surinko naujų įrodymų apie karo nusikaltimus, kuriuos padarė Čečėnijos Respublikos prezidentas Ramzanas Kadyrovas, kuris yra susijęs su žiauriu elgesiu su ukrainiečių karo belaisviais“, – teigiama pranešime.
Tyrimo duomenimis, kalbėdamas prieš Rusijos propagandistus, įtariamasis pareiškė, kad davė nurodymą „pavaldiniams“ neimti į nelaisvę ukrainiečių karių, o šaudyti juos mūšio lauke.
SBU teigia, kad R. Kadyrovo nurodymas buvo „adresuotas“ Čečėnijos dalinių vadams, kurie kovoja Rusijos Federacijos pajėgų gretose prieš Ukrainą.
Nurodė nelaisvėje laikomus ukrainiečius naudoti kaip „gyvą skydą“
Be to, SBU pranešime teigiama, kad R. Kadyrovas nurodė Čečėnijos teritorijoje laikomus ukrainiečių belaisvius užkelti ant karinių objektų stogų.
„Tokiu būdu Kadyrovas nurodė naudoti belaisvius karius kaip „gyvą skydą“ nuo Ukrainos gynybos pajėgų dronų atakų. Tokie jo pareiškimai pažeidžia karo įstatymus ir papročius, taikomus ginkluotuose konfliktuose pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto normas“, – pabrėžia Ukrainos specialiosios tarnybos.
Remiantis naujais įrodymais, tyrėjai R. Kadyrovui kaltina pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalį (karo nusikaltimai).
2024 m. Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas pasiūlė naudoti ukrainiečių karo belaisvius kaip gyvą skydą kariniams objektams saugoti. Tai jis pareiškė susitikimo su belaisviais metu, kurio vaizdo įrašą paskelbė „Telegram“ tinkle.
Pirmiausia R. Kadyrovas paklausė, kaip ukrainiečiams sekasi čečėnų nelaisvėje, o tada supyko, kad, jo nuomone, belaisviai atrodo pernelyg gerai. Po to jis pasiūlė belaisvius išdėstyti „teritorijos apsaugai“ ant objektų stogų, kad tai užfiksuotų amerikiečių palydovai.
