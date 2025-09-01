Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po incidento Ursulos von der Leyen lėktuve – ironiška Landsbergio reakcija

2025-09-01 17:00 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-01 17:00

Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen sekmadienį į Bulgariją skraidinęs užsakomasis lėktuvas, leisdamasis Plovdivo oro uoste, iš tiesų patyrė GPS signalo trikdžius, žurnalistams Briuselyje pranešė Europos Komisijos atstovė spaudai Arianna Podestà. 

Gabrielius Landsbergis 2024 m. (nuotr. BNS, Robertas Riabovas)

0

„Galime patvirtinti, kad buvo GPS trikdžiai, bet lėktuvas nusileido saugiai. Gavome informacijos iš Bulgarijos valdžios institucijų, kad jos įtaria, jog tai įvyko dėl akivaizdaus Rusijos kišimosi“, – sakė A. Podestà. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklausta, ar GPS signalo trikdžiai buvo specialiai nukreipti į lėktuvą, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė, atstovė spaudai atsakė, kad tokį klausimą reikėtų adresuoti Rusijai. 

Britų dienraštis „The Financial Times“ pranešė, kad Rusijos elektroniniai trikdžiai privertė lėktuvą, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė, nusileisti Plovdive, naudojant popierinius žemėlapius. 

Sureagavo ir Landsbergis

Į šį įvykį pirmadienį savo „X“ paskyroje sureagavo ir buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Esu labai susirūpinęs dėl GPS trikdžių, dėl kurių buvo nukreiptas U. von der Leyen skrydis. Europa vieningai reiškia gilų susirūpinimą ir privalo įsipareigoti imtis vis rimtesnių priemonių ateityje“, – asmeninėje „X“ paskyroje rašė G. Landsbergis.

Kritika dėl pagalbos Ukrainai

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras anksčiau ne kartą yra atvirai kritikavęs Europos veiksmus padedant Ukrainai.

Jis savo tinklaraščio įraše teigia, kad jeigu vienintelis pasirinkimas Ukrainai yra susitaikyti su de facto okupacija, taip yra ne todėl, kad jai nepavyko kažko padaryti, o todėl, kad savo darbo nepadarė Vakarai.

G. Landsbergis pabrėžia, kad daugelį metų Vakarai nepaisė visų įspėjimų, kartojo visas istorijos klaidas, atidėliojo sprendimus ir nedarė to, ką reikėjo daryti norint apginti taisykles ir principus, kurie užtikrintų tvarią taiką ir klestėjimą.

„Mes esame atsakingi už šį de facto pralaimėjimą, bet dabar bandoma apsimesti, kad jis kilo iš niekur, o mes darėme viską ką galime, kad tai sustabdytume“, – rašo G. Landsbergis.

