Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Landsbergis priminė Stalino laikus ir kritikuoja NATO: leisime Rusijai de facto „užsitarnauti“ ir Vilnių?

2025-08-12 13:06 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 13:06

Remdamasis šaltinių Europoje paskelbta informacija, britų dienraštis „The Telegraph“ pirmadienį pranešė, kad Ukraina pasirengusi svarstyti galimybę nutraukti karo veiksmus, de facto pripažįstant Rusijos kontrolę jos jau okupuotose Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono sričių teritorijose ir Kryme. Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis savo tinklaraščio įraše teigia, kad jeigu vienintelis pasirinkimas Ukrainai yra susitaikyti su de facto okupacija, taip yra ne todėl, kad jai nepavyko kažko padaryti, o todėl, kad savo darbo nepadarė Vakarai.

Remdamasis šaltinių Europoje paskelbta informacija, britų dienraštis „The Telegraph“ pirmadienį pranešė, kad Ukraina pasirengusi svarstyti galimybę nutraukti karo veiksmus, de facto pripažįstant Rusijos kontrolę jos jau okupuotose Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono sričių teritorijose ir Kryme. Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis savo tinklaraščio įraše teigia, kad jeigu vienintelis pasirinkimas Ukrainai yra susitaikyti su de facto okupacija, taip yra ne todėl, kad jai nepavyko kažko padaryti, o todėl, kad savo darbo nepadarė Vakarai.

REKLAMA
16

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Landsbergis pabrėžia, kad daugelį metų Vakarai nepaisė visų įspėjimų, kartojo visas istorijos klaidas, atidėliojo sprendimus ir nedarė to, ką reikėjo daryti norint apginti taisykles ir principus, kurie užtikrintų tvarią taiką ir klestėjimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes esame atsakingi už šį de facto pralaimėjimą, bet dabar bandoma apsimesti, kad jis kilo iš niekur, o mes darėme viską ką galime, kad tai sustabdytume“, – rašo G. Landsbergis.

REKLAMA

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Priminė Stalino laikus

Jis kritikuoja NATO generalinį sekretorių Marką Rutte už poziciją, kad galiausiai viskas išsispręs. G. Landsbergis primena apie Josifo Stalino įvykdytą ilgai trukusią Baltijos šalių okupaciją.

Buvęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) pirmininkas sako pastaraisiais metais girdėjęs daug kvailokų nuomonių apie Lietuvą. Kalbėdamas apie Ukrainą ir pastangas gelbėti šią šalį jis teigia, kad M. Rutte, regis, yra nusiteikęs pasmerkti milijonus žmonių priespaudai, kankinimams, prievartavimams, grobimams ir žudynėms bei tautinio identiteto naikinimui.

REKLAMA
REKLAMA

„Palaikantieji šį planą ramiu veidu kalba apie Baltijos valstybių okupacijos sukeltas kančias lyg tai būtų sektinas pavyzdys, kuriam Ukraina turėtų patenkinta pritarti“, – rašo G. Landsbergis.

Jis pabrėžia, kad Lietuva nepriklausomybę iškovoti sugebėjo po daugelio dešimtmečių, po trėmimų, žudynių, teroro ir žiaurių Rusijos bandymų „visus paversti rusais“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Primena Lietuvos pavyzdį

Jis primena, kad net ir tada, kai lietuvius traiškė M. Gorbačiovo tankai, Vakarų lyderiai ragino Lietuvą pasiduoti ir nekovoti už laisvę.

„Ar tokį kelią į taiką šypsodamiesi turime siūlyti ir Ukrainai? Ar nuostabios naujos saugumo garantijos ištrins Budapešto memorandumo gėdą ir leis ukrainiečiams tikėti ateitimi? Netgi JAV ambasadoriai kalba apie tai, kaip šalys gali „užsitarnauti“ tam tikras teritorijas ir dėl to, galima suprasti, jų „nusipelno“. Ar skambėčiau paranojiškai, jeigu svarstyčiau, ar tokiu būdu neatidarome durų Rusijai de facto „užsitarnauti“ Narvos ir Vilniaus?“, – Vakarų politikų poziciją griežtai kritikuoja G. Landsbergis.

REKLAMA

Buvęs užsienio reikalų ministras nerimauja, kad Ukrainai ir toliau priešinantis Rusijos agresijai pasigirs kalbos apie „užsispyrusius ukrainiečius“, kurie esą nesuvokia genialaus „realistiško taikos plano“, nors šitoks planas tiesiog padėtų V. Putinui ginkluotę perkelti arčiau Kyjivo.

Buvęs TS-LKD lyderis atkreipia dėmesį, kad kadaise Winstonas Churchillis apleido Rytų Europą, kurią užėmė J. Stalino Rusija, o M. Rutte per televiziją išsakyta pozicija būtent šią išdavystę ir primena.

REKLAMA

Anot G. Landsbergio, įvairūs „realistiški“ pasiūlymai dėl saugumo dažniausiai pasirodo esantys naivūs ir tėra įžeidimas visiems patyrusiems Rusijos okupaciją.

„Kai prašau garbingai ginti pagrindinius principus, negi prašau per daug? (…) Skirtumas tarp de facto ir de jure rūpi tik politikams, aptarinėjantiems „susitarimus ant popieriaus“, kurie žino, kad jie neveiks ir nebus ginami. Šis požiūris skamba „realistiškai“ tik jų pačių galvose“, – teigia G. Landsbergis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Bedarbis broileris
Bedarbis broileris
2025-08-12 13:12
Labai daug ką gero nuveikęs jaučiasi
Atsakyti
Mažiau lok
Mažiau lok
2025-08-12 13:10
O tai rusai dar užsimanys "užsitarnauti" Graikijos salą
Atsakyti
A
A
2025-08-12 13:10
Vilniuj jau dabar kalbančių rusiškai daugiau nei lietuviškai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų