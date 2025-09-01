Sumaištis EK pirmininkės vizito metu: prorusiški veikėjai užpuolė automobilį

Nacionalistinės „Atgimimo“ partijos lyderis Kostadinas Kostadinovas, žinomas dėl raginimų Bulgarijai pasitraukti iš NATO, kartu su kita nacionalistine partija „Velichie“ surengė demonstracijas prie gamyklos Sopote.
Prorusiški veikėjai sukėlė sumaištį
Jie protestavo prieš Bulgarijos įsitraukimą į europietišką kelią ir reikalavo apsaugoti nacionalinį suverenitetą.
Paplitusiame vaizdo įraše matoma, kaip K. Kostadinovas blokuoja juodą automobilį, teigdamas, kad Bulgarijos policija, kuri bandė suvaldyti protestuotojus ir leisti automobiliui pravažiuoti, „bandė jį partrenkti“. Vaizdo įraše matoma, kaip demonstrantai, nešini Bulgarijos ir Rusijos vėliavomis, apsupo automobilį, šaukdami „naciai“, o šis pajudėjo į priekį.
Kiek vėliau „Facebook“ paskelbtame įraše K. Kostadinovas rašė: „U. von der Leyen, be to, kad yra įtariama dėl korupcijos ir interesų konflikto Europos mastu, yra labai nekenčiama ir nemėgstama Bulgarijoje. Mes nenorime šio asmens mūsų šalyje!“
Kaip rašo „Euronews“, nėra tiksliai aišku, ar Europos Komisijos pirmininkė tuo metu buvo automobilyje. K. Kostadinovas vėliau pareiškė, kad ji į Sopoto gamyklą atvyko sraigtasparniu.
K. Kostandinovas yra Bulgarijoje pagarsėjęs veikėjas, audringų protestų dalyvis, jau anksčiau pasisakęs prieš paramą Ukrainai.
Primename, kad tai ne vienintelis incidentas U. von der Leyen vizito Bulgarijoje metu. „Financial Times“, remdamiesi trim šaltiniais, skelbė, kad EK pirmininkės lėktuvas susidūrė su GPS trikdžiais, pilotai esą turėjo leistis naudodami popierinius žemėlapius.
Leidinio šaltiniai dėl incidento kaltina Rusiją.
