TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sumaištis EK pirmininkės vizito metu: prorusiški veikėjai užpuolė automobilį

2025-09-01 13:20
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-01 13:20

Bulgarijos prorusiškos partijos „Atgimimas“ nariai sekmadienį bandė sutrukdyti Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen įvažiuoti į ginklų gamyklą Bulgarijos mieste Sopote. Protestuotojai užpuolė automobilį, kuriame, jų nuomone, važiavo U. von der Leyen.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Bulgarijos prorusiškos partijos „Atgimimas" nariai sekmadienį bandė sutrukdyti Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen įvažiuoti į ginklų gamyklą Bulgarijos mieste Sopote. Protestuotojai užpuolė automobilį, kuriame, jų nuomone, važiavo U. von der Leyen.

Nacionalistinės „Atgimimo“ partijos lyderis Kostadinas Kostadinovas, žinomas dėl raginimų Bulgarijai pasitraukti iš NATO, kartu su kita nacionalistine partija „Velichie“ surengė demonstracijas prie gamyklos Sopote.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prorusiški veikėjai sukėlė sumaištį

Jie protestavo prieš Bulgarijos įsitraukimą į europietišką kelią ir reikalavo apsaugoti nacionalinį suverenitetą.

Paplitusiame vaizdo įraše matoma, kaip K. Kostadinovas blokuoja juodą automobilį, teigdamas, kad Bulgarijos policija, kuri bandė suvaldyti protestuotojus ir leisti automobiliui pravažiuoti, „bandė jį partrenkti“. Vaizdo įraše matoma, kaip demonstrantai, nešini Bulgarijos ir Rusijos vėliavomis, apsupo automobilį, šaukdami „naciai“, o šis pajudėjo į priekį.

Kiek vėliau „Facebook“ paskelbtame įraše K. Kostadinovas rašė: „U. von der Leyen, be to, kad yra įtariama dėl korupcijos ir interesų konflikto Europos mastu, yra labai nekenčiama ir nemėgstama Bulgarijoje. Mes nenorime šio asmens mūsų šalyje!“

Kaip rašo „Euronews“, nėra tiksliai aišku, ar Europos Komisijos pirmininkė tuo metu buvo automobilyje. K. Kostadinovas vėliau pareiškė, kad ji į Sopoto gamyklą atvyko sraigtasparniu.

K. Kostandinovas yra Bulgarijoje pagarsėjęs veikėjas, audringų protestų dalyvis, jau anksčiau pasisakęs prieš paramą Ukrainai.

Primename, kad tai ne vienintelis incidentas U. von der Leyen vizito Bulgarijoje metu. „Financial Times“, remdamiesi trim šaltiniais, skelbė, kad EK pirmininkės lėktuvas susidūrė su GPS trikdžiais, pilotai esą turėjo leistis naudodami popierinius žemėlapius.

Leidinio šaltiniai dėl incidento kaltina Rusiją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

