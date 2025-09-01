Pavojingas incidentas EK pirmininkės lėktuve: pilotai leidosi su popieriniais žemėlapiais, įtarimai – Rusijai

Manoma, kad su incidentu susijusi Rusija – buvo atjungti GPS signalai oro uoste.
Pilotai leidosi naudodami popierinius žemėlapius
Sekmadienio popietę lėktuvas skraidino EK pirmininkę į Plovdivą. Lėktuvas prarado navigacijos ryšį artėjant prie miesto oro uosto.
Trys pareigūnai leidiniui pareiškė, kad incidentas yra traktuojamas kaip Rusijos kišimosi operacija.
„Visas oro uosto teritorijos GPS nustojo veikti“, – sako vienas iš pareigūnų.
Po valandos skrydžio aplink oro uostą lėktuvo pilotas nusprendė leistis rankiniu būdu, naudodamas popierinius žemėlapius.
Bulgarijos oro eismo kontrolės tarnyba patvirtino incidentą.
„Nuo 2022 m. vasario mėn. pastebimai padaugėjo [GPS] trukdžių ir pastaruoju metu – suklastotų signalų. Šie trukdžiai sutrikdo tikslų [GPS] signalų priėmimą, dėl to kyla įvairių operacinių problemų orlaiviams ir antžeminėms sistemoms“, – teigiama komentare.
Iš Plovdivo EK pirmininkė išskrido be incidentų.
Tokių incidentų metu iškreipiamos GPS sistemos arba sutrukdoma prieiga prie jų. Tradiciškai tokios priemonės naudojamos karinių ir žvalgybos tarnybų.
ES vyriausybės ne kartą perspėjo, kad tokių incidentų metu išauga aviakatastrofų rizika.
Panašių incidentų pastaraisiais metais ypač padaugėjo Baltijos jūroje, Rytų Europos valstybėse, esančiose netoli Rusijos. GPS trikdžiai paveikia ne tik lėktuvus, bet ir laivus bei civilius, kurie naudojasi navigacijomis.
Pasienyje su Baltarusija apsilankiusi Ursula von der Leyen: kai testuojama Lietuva, testuojama ir visa Europa
Pasienyje su Baltarusija besilankanti EK pirmininkė U. von der Leyen sako, kad Europa stovi kartu su Lietuva bei kitomis Bendrijos valstybėmis, besiribojančiomis su Rusija ir Baltarusija. Pasak politikės, kai priešiškos šalys testuoja Lietuvos sienos apsaugą, taip yra išbandomas ir Europos saugumas.
„Šiandien Europa stovi su Lietuva, kaip su fronto valstybe – jūs susiduriate su Rusija Kaliningrade, jūs susiduriate su Baltarusija pasienyje, jūs patiriate geopolitinius ir ekonominius iššūkius, susiduriate su nuolatinėmis karinėmis ir hibridinėmis grėsmėmis“, – pirmadienį Medininkuose vykusios spaudos konferencijos metu žurnalistams sakė U. von der Leyen.
„Girdėjau, kad praėjusį mėnesį du dronai kirto Lietuvos–Baltarusijos sieną. Leiskite jus užtikrinti – kai yra testuojama Lietuva, yra testuojama ir visa Europa. Mes esame su jumis visais įmanomais būdais“, – pažymėjo ji.
EK pirmininkė pakartojo sekmadienį Lenkijoje paskelbtą žinią, jog naujajame ilgalaikiame Europos Sąjungos (ES) biudžete valstybėms narėms, besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija, bus numatytas papildomas finansavimas.
„Žvelgiant į ilgalaikį Europos biudžetą, pasiūlėme tris kartus padidinti išlaidas į migracijos ir sienos apsaugą – čia dedame stiprų akcentą. Norime, kad valstybės narės, tiesiogiai besiribojančios su Rusija ir Baltarusija, gautų papildomų lėšų“, – tvirtino U. von der Leyen, akcentuodama, kad Europos sienų apsauga yra visos Bendrijos šalių atsakomybė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!