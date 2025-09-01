Naujojo Pietų Velso policija pranešė, kad buvo iškviesta į Rusijos konsulatą gavusi pranešimų apie neleistinoje vietoje pastatytą transporto priemonę.
Pareigūnai bandė pasikalbėti su vairuotoju, kuris tuomet, kaip teigiama, „rėžėsi savo automobiliu į teritorijos vartus“, sakoma policijos pranešime.
39-erių vyras buvo sulaikytas ir bendradarbiauja su policija, priduriama pranešime.
Vietos žiniasklaidos filmuotoje medžiagoje matyti baltas automobilis su dviem išdaužtais langais, stovintis šalia Rusijos vėliavos konsulato vejoje.
Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas sakė, kad konsulato pagrindinio įėjimo vartų vyris buvo šiek tiek sulankstytas, bet žala vartams buvo minimali.
Australijos proputiniškas komentatorius Simeonas Boikovas, žinomas „Aussie Cossack“ („Australų kazoko“) slapyvardžiu, konsulate gyvena nuo 2022-ųjų, kai buvo apkaltintas 76 -erių vyro užpuolimu per protestą.
Nei Rusijos konsulatas, nei Rusijos ambasada į prašymus neatsakė į prašymus pakomentuoti .
