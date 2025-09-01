Smūgis Kryme: ukrainiečiai vardija, kokius rusų objektus sunaikino

Apie tai paskelbė Ukrainos gynybos ministerijos žvalgyba.
Vardija, kokie Rusijos objektai sunaikinti Kryme
Tarp sunaikintų objektų – radijo teleskopas RT-70, kurį Rusija naudojo kariniams ryšiams. Taip pat sunaikinti:
- radarų kompleksas „Utes-T“;
- kompleksas „Glonas“;
- pakrantės radarų stotis MR-10M1 „Mys M1“;
- radaras 96L6-AP, įeinantis į priešlėktuvinės gynybos sistemą S-400.
Ukrainiečiai pabrėžia, kad toliau sistemingai naikina Rusijos oro gynybą ir strateginius objektus Kryme.
Sekmadienį pranešta, kad netoli Simferopolio sunaikinti mažiausiai trys sraigtasparniai. Be to, esą paleistos kelios raketos į rusų bazę prie Vološino pakrantėje. Čia sunaikinti mažiausiai šeši laivai.
Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.
