TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Smūgis Kryme: ukrainiečiai vardija, kokius rusų objektus sunaikino

2025-09-01 07:26 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-01 07:26

Ukrainos saugumo tarnybos specialiųjų pajėgų kariai smogė Rusijos karinei infrastruktūrai laikinai okupuotame Kryme ir sunaikino keletą taikinių, skelbia „Ukrainska Pravda“.

Krymo tiltas BNS Foto
17

Ukrainos saugumo tarnybos specialiųjų pajėgų kariai smogė Rusijos karinei infrastruktūrai laikinai okupuotame Kryme ir sunaikino keletą taikinių, skelbia „Ukrainska Pravda“.

2

Apie tai paskelbė Ukrainos gynybos ministerijos žvalgyba.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Vardija, kokie Rusijos objektai sunaikinti Kryme

Tarp sunaikintų objektų – radijo teleskopas RT-70, kurį Rusija naudojo kariniams ryšiams. Taip pat sunaikinti:

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • radarų kompleksas „Utes-T“;
  • kompleksas „Glonas“;
  • pakrantės radarų stotis MR-10M1 „Mys M1“;
  • radaras 96L6-AP, įeinantis į priešlėktuvinės gynybos sistemą S-400.

Ukrainiečiai pabrėžia, kad toliau sistemingai naikina Rusijos oro gynybą ir strateginius objektus Kryme.

Sekmadienį pranešta, kad netoli Simferopolio sunaikinti mažiausiai trys sraigtasparniai. Be to, esą paleistos kelios raketos į rusų bazę prie Vološino pakrantėje. Čia sunaikinti mažiausiai šeši laivai.

Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.

