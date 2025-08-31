Per kovinių dronų smūgį prieš bazę netoli Simferopolio sunaikinti mažiausiai trys sraigtasparniai, pranešė kariuomenė „Telegram“ kanale.
F. Merzas: karas Ukrainoje gali trukti dar ilgai
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas teigia manantis, kad karas Ukrainoje gali tęstis dar ilgai. Todėl dabar, taip pat ateityje, parama Rusijos užpultos šalies gynybiniams pajėgumams yra „visiškas prioritetas“, sakė jis sekmadienį ZDF televizijos laidai „Sommerinteview“. Spėliojimai apie Vakarų sausumos dalinius Ukrainoje po galimų paliaubų esą šiuo metu neturi prasmės.
Paklaustas, ar mano, kad paliaubos dar šiais metais yra įmanomos, F. Merzas sakė: „Neprarandu vilties, kad mums pavyks. Tačiau ir neturiu iliuzijų“. Karai paprastai baigiasi arba pasiekus pergalę, arba pralaimėjimus, arba patyrus ekonominį ir karinį išsekimą. Šiuo metu jis to nematąs nė vienoje pusėje. „Aš nusiteikiu, kad šis karas gali trukti dar ilgai“, – pabrėžė kancleris.
„Mes mėginame jį kiek įmanoma greičiau baigti. Tačiau, žinoma, kad ne Ukrainos kapituliacijos kaina“, – kalbėjo F. Merzas. Greita karo pabaiga, anot jo, galima, „jei Ukraina kapituliuotų, pasiduotų, ir šalis prarastų savarankiškumą“. Tačiau tai „nėra variantas“. Pasekmė būtų tokios: „Tada poryt ateitų kitos šalies eilė, o dar po to – mūsų“, – įspėjo F. Merzas dėl tolesnės Rusijos agresijos.
Sąjungininkai šiuo metu nediskutuoja apie sausumos dalinių nusiuntimą nutilus ginklams, sakė Vokietijos kancleris, paprieštaraudamas atitinkamoms spekuliacijoms. „Niekas nekalba apie sausumo dalinius Ukrainoje šiuo metu“, – teigė jis. Daugiau esą kalbama apie galimas saugumo garantijas Ukrainai.
„Prioritetas Nr. 1 yra parama Ukrainos kariuomenei, kad ji galėtų ilgai ginti šią šalį“, – pabrėžė F. Merzas. Čia veikti, anot jo, galima jau dabar. Tuo tarpu daugelis kitų dalykų galės būti „įgyvendinti tik tada, kai bus pasiektos paliaubos“.
Netoli Maskvos esančioje chemijos gamykloje kilo didelis gaisras
Sekmadienį vienoje Maskvos srityje esančioje chemijos gamykloje kilo didžiulis gaisras.
Apie tai pranešė platformos „Telegram“ kanalas „Baza“.
Pirminiais duomenimis, dega Balašichos eksperimentinės chemijos gamyklos ir buitine chemija prekiaujančios bendrovės TDK sandėliai. Liudininkai praneša įvykio vietoje girdėję sprogimus. Pasak kanalo „Baza“, sandėliuose galėjo būti laikomi dujų balionai ir degalai bei tepalai, tapę kuru liepsnoms.
Liudininkai taip pat praneša, kad liepsnos išplito ir į netoliese esančius gyvenamuosius pastatus.
Ugniagesiams kol kas nepavyksta suvaldyti gaisro. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis, gaisras apėmė 4 000 kvadratinių metrų plotą, jam gesinti pasitelkta daugiau nei 80 specialistų, 30 vienetų gaisrų gesinimo įrangos ir sraigtasparniai „Mi-8“ bei „Ka-32“.
Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama.
Po priešų antpuolių Odesoje be elektros liko apie 30 000 namų ūkių
Sekmadienį po masinės Rusijos dronų atakos Ukrainos Čiornomorsko mieste be elektros liko mažiausiai 29 000 namų ūkių, pranešė šalies pietvakariuose esančio miesto valdžia.
Odesos gubernatorius Olehas Kiperas platformoje „Telegram“ pranešė, kad per naktinį antpuolį buvo apgadinta energetikos infrastruktūra, padaryta žala gyvenamiesiems ir administraciniams pastatams.
Per smūgius buvo sužeistas vienas žmogus, o kai kuriose vietovėse kilo gaisrai, pasakė jis, pridurdamas, kad jau vykdomi elektros energijos tiekimo atkūrimo darbai.
Ukrainos priešlėktuvinės gynybos duomenimis, per naujausias atakas Rusija panaudojo 142 nepilotuojamuosius orlaivius, iš kurių 126 buvo numušti arba neutralizuoti elektroninės karybos priemonėmis.
Pastarosiomis dienomis Ukrainoje sumažėjo Rusijos antskrydžių, nors šios savaitės pradžioje per intensyvią oro ataką Kyjive žuvo mažiausiai 25 žmonės – tai buvo vienas iš daugiausiai aukų pareikalavusių išpuolių daugiau nei trejus su puse metų trunkančiame kare.
Rusai smogė Odesai
Rusams praėjusią naktį surengus dronų ataką, per kurią nukentėjo netoli Odesos esantis energetikos objektas, daugiau kaip 29 tūkst. namų ūkių šio Ukrainos uostamiesčio apylinkėse sekmadienį liko be elektros, pranešė regiono vadovas.
Smarkiausiai nukentėjo Čornomorskas, esantis prie Odesos, čia padaryta žalos gyvenamiesiems namams ir administraciniams pastatams, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Odesos srities gubernatorius Olehas Kiperis.
„Kritinė infrastruktūra veikia su generatoriais“, – teigė jis.
Be to, per ataką buvo sužeistas vienas žmogus, informavo gubernatorius.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 810 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 082 140 karių, iš kurių 810 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 151 rusų tanką (+2), 23 212 šarvuotųjų kovos mašinų (+2), 32 199 artilerijos sistemas (+27), 1 476 raketų paleidimo sistemas, 1 213 oro gynybos sistemų, 422 karo lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 55 062 nepilotuojamuosius orlaivius (+371), 3 664 kruizines raketas (+38), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 60 305 transporto priemones ir kuro cisternas (+83), 3 952 specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Šeštadienį fronto linijoje tarp Ukrainos gynėjų ir priešų įvyko 136 mūšiai.
Trumpas: Putinas ir Zelenskis kaip vaikai, trišalis susitikimas įvyks
JAV prezidentas Donaldas Trumpas duodamas interviu naujienų portalui „The Daily Caller“ išreiškė įsitikinimą, kad trišalis susitikimas, kuriame dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, vis dėlto įvyks.
„Dėl dvišalio [V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo] nežinau, bet trišalis įvyks. Bet, žinote, kartais žmonės nėra tam pasiruošę. Kaip sakau, naudoju analogiją. Jau porą kartų esu ją naudojęs. Turite vaiką, o aikštelėje, žaidimų aikštelėje, yra kitas vaikas, jie nekenčia vienas kito ir pradeda peštis, peštis ir peštis, o jūs norite, kad jie liautųsi, o jie ir toliau pešasi.
Po kurio laiko jie labai nori sustoti. Ar tai suprantate? Ir dabar beveik taip pat. Kartais jiems tenka šiek tiek pasipešti, kol pavyksta priversti juos sustoti. Bet tai tęsiasi jau ilgą laiką. Daug žmonių žuvo“, – kalbėjo D. Trumpas.
JAV prezidentas taip pat pakartojo esąs pasirengęs padėti užbaigti karą.
„Jie nori, kad tai baigtųsi, bet jei mes galime jiems padėti, norėčiau tai padaryti. Kalbame apie daugybę gyvybių. Kalbame apie tai, ko aš nepradėjau. Aš šį karą paveldėjau. Ir žinote, viskas, ką bandau daryti, tai užgesinti liepsną. Ir maniau, kad man tai pavyko.
Man, kaip niekam kitam, pavyko septynis kartus, pavyko sprendžiant karus, kurie buvo sunkesni nei šis. Taigi trys iš tų karų tęsiasi jau daugiau nei 30 metų, ir aš juos visus baigiau. Tiesiog šis karas, jis buvo labai sunkus. Tai sunkus karas“, – pridūrė jis.
Kaip pranešta anksčiau, Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas pareiškė, kad D. Trumpas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusiją pradėti realias derybas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Ukraina teigia atakavusi rusų pozicijas Kryme
Ukrainos pajėgos praneša surengusios virtinę atakų prieš rusų dalinius okupuotame Krymo pusiasalyje.
Per kovinių dronų smūgį prieš bazę netoli Simferopolio sunaikinti mažiausiai trys sraigtasparniai, pranešė kariuomenė „Telegram“ kanale. Be to, esą paleistos kelios raketos į rusų bazę prie Vološino pakrantėje. Čia sunaikinti mažiausiai šeši laivai su oro pagalvėmis. Apie raketos smūgių prieš kareivines padarinius kol kas nežinoma.
Rusijos pusė apie šias atakas nepranešė. Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.
Ukrainos karinė žvalgyba HUR pranešė apie sėkmingą operaciją prieš radarų stotį Kryme. Koviniai dronai sunaikino rusų oro gynybos sistemos S-400 radaro valdymo ir kitus komponentus, pranešė agentūra „Ukrinform“, remdamasis HUR šaltiniais. Ir šios informacijos nepriklausomai patikrinti nebuvo galimybės.