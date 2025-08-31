Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policijos generalinio komisaro pavaduotojos vyro feisbuke – Rusiją šlovinantys įrašai

2025-08-31 06:48 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 06:48

Nuo pernai lapkričio dirbančios Lietuvos policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko pavaduotojos Oksanos Plesko sutuoktinis savo paskyroje „Facebook“ dalijasi Rusijos kariuomenę, jos prezidentą Vladimirą Putiną bei autoritarinį šalies lyderį Aliaksandrą Lukašenką šlovinančiais įrašais.

Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas (nuotr. asm. archyvo)

Nuo pernai lapkričio dirbančios Lietuvos policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko pavaduotojos Oksanos Plesko sutuoktinis savo paskyroje „Facebook" dalijasi Rusijos kariuomenę, jos prezidentą Vladimirą Putiną bei autoritarinį šalies lyderį Aliaksandrą Lukašenką šlovinančiais įrašais.

7

Lietuvos pilietis Jevgenijus Plesko viename feisbuko įrašų yra vadinęs V. Putiną įtakingiausiu pasaulio prezidentu, o Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį yra pavadinęs klounu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskyroje jis dalinosi ir filmuku, kuriame šaipomasi iš V. Zelenskio bei Vakarų valstybių vadovų, taip pat Rusijos kariuomenės nuotraukomis su užrašais „Nekariaukite su rusais!“, „Lenkiuosi tau, Rusijos kareivi“.

Bauda iki 700 eurų

Viename įrašų matyti ir kumščiu grūmojantis V. Putinas, vyras taip pat dalijasi įrašais iš buvusio kandidato į Lietuvos prezidentus Eduardo Vaitkaus grupės.

Savo paskyroje J. Plesko taip pat dalinosi Lietuvoje uždraustos demonstruoti Georgijaus juostelės vaizdais, ragino jungtis prie juos platinti skirtos akcijos.

Už šio simbolio demonstravimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 700 eurų.

Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS sakė, kad generalinio komisaro pavaduotoja jau ketvirti metai negyvena su vyru, tačiau J. Plesko vis dar yra jos oficialus sutuoktinis.

O. Plesko policijos vadovybei yra pripažinusi, kad šis asmuo turi dalį jų namo ir ten gyvena.

Pavaduotoja yra nurodžiusi, kad su sutuoktiniu nebendrauja, tiek jos, tiek vaikų santykiai su vyru pašlijo po Rusijos invazijos į Ukrainą.

„Dėl jos pažiūrų klausimai nekyla, ji labai palaiko Ukrainą. Jos pažiūros visiškai kitokios nei oficialaus vyro“, – BNS sakė R. Matonis.

Pasak jo, skiriant O. Plesko į pareigas generalinis komisaras žinojo apie jos vyro pažiūras.

Policijos departamento Imuniteto valdyba su ja yra apie tai kalbėjusi, ji buvusi įspėta dėl galimų grėsmių, apie šią situaciją informuotas ir Valstybės saugumo departamentas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Pasak
Pasak
2025-08-31 07:00
Gal jį reikia palydėti iki draugiškos bulbostano respublikos?
Atsakyti
Baisu
Baisu
2025-08-31 07:10
Dugnas
Atsakyti
