Trehubovas: Rusijai net su 100 tūkts. karių nepavyko užimti Pokrovsko, Časiv Jaro ir Torecko

„Plataus masto invazijai į Ukrainą surengti Rusija sutelkė 190 000 karių. Šiuo metu vien Pokrovsko sektoriuje sutelktos 100 000 karių pajėgos. Jei gerai pamenu, iki karo Pokrovske gyveno apie 60 000 gyventojų. Vasaros kampanija tęsiasi ir artėja prie pabaigos. Nepaisant itin agresyvių veiksmų ir kai kurių taktinių laimėjimų, Rusija nepasiekė greitos pergalės. Pokrovskas lieka neužkariautas. Časiv Jaras egzistuoja tik Putino vaizduotėje, tas pats pasakytina ir apie Torecką. Kova tęsiasi“, – sakė jis.
V. Trehubovas pažymėjo, kad Ukrainos pajėgoms sunku sulaikyti tokią didelę kariuomenę. Tačiau jis pabrėžė, kad Ukrainos kariai įrodo pasauliui, jog Rusija nėra tokia karinė supervalstybė, kokia skelbiasi esanti, nes jos didžiulės pajėgos nesugebėjo pasiekti savo tikslų.
Jis priminė, kad Rusijos strateginiai tikslai yra užimti Pokrovską, pasistūmėti į šiaurę per Družkivką ir Kostantynivką link Sloviansko ir Kramatorsko aglomeracijos ir užsitikrinti pozicijas Dnipropetrovsko regione.
V. Trehubovas taip pat pranešė, kad Rusijos pajėgoms pavyko nustumti Ukrainos dalinius netoli Serebrianskio girininkijos rajono. Jis pabrėžė, kad dabar ten vyksta mūšis dėl pačios teritorijos, nes fizinė infrastruktūra yra visiškai sunaikinta.
