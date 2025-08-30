Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos kariuomenė: rusai apsupti prie Dobropilios

2025-08-30 15:57 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 15:57

Prie Dobropilios esančios Rusijos pajėgos buvo apsuptos ir yra naikinamos.

Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

Prie Dobropilios esančios Rusijos pajėgos buvo apsuptos ir yra naikinamos.

10

Apie tai Ukrainos televizijai šeštadienį sakė Viktoras Trehubovas, operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės „Dnipras“ atstovas spaudai.

„Bent jau šiuo metu Rusijos daliniai, kurie judėjo tiesiai link Dobropilios – tos „žnyplės“ – yra atkirsti ir apsupti. Taigi, jie neužsilaikys ten ilgiau“, – sakė V. Trehubovas.

Kaip pranešta anksčiau, nuo rugpjūčio 21 d., kai ukrainiečiai ėmėsi priemonių stabilizuoti padėtį Dobropilios sektoriuje, Rusijos pajėgos ten neteko apie 1 116 kareivių.

