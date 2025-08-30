Ukrainos kariuomenė: rusai apsupti prie Dobropilios

Apie tai Ukrainos televizijai šeštadienį sakė Viktoras Trehubovas, operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės „Dnipras“ atstovas spaudai.
„Bent jau šiuo metu Rusijos daliniai, kurie judėjo tiesiai link Dobropilios – tos „žnyplės“ – yra atkirsti ir apsupti. Taigi, jie neužsilaikys ten ilgiau“, – sakė V. Trehubovas.
Kaip pranešta anksčiau, nuo rugpjūčio 21 d., kai ukrainiečiai ėmėsi priemonių stabilizuoti padėtį Dobropilios sektoriuje, Rusijos pajėgos ten neteko apie 1 116 kareivių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!