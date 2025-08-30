Indijos premjeras su Volodymyru Zelenskiu aptarė konfliktą Ukrainoje

N. Modi, kuris anksčiau šeštadienį atvyko į Kinijos Tiandzino uostamiestį, kur vyks Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) aukščiausiojo lygio susitikimas, taip pat sakė, kad per pokalbį telefonu su V. Zelenskiu išreiškė Indijos „visapusišką paramą“.
„Mes apsikeitėme nuomonėmis apie vykstantį konfliktą, jo humanitarinį aspektą ir pastangas atkurti taiką ir stabilumą“, – parašė N. Modi socialiniuose tinkluose.
„Indija visapusiškai remia visas pastangas šia linkme“, – pridūrė jis.
Su V. Putinu N. Modi turi susitikti pirmadienį, aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriame dalyvaus daugiau nei 20 šalių lyderiai, paraštėse.
Naująjį Delį su Maskva sieja ilgamečiai ryšiai, kurie išlieka nepaisant Indijos siekio užmegzti glaudesnius saugumo partnerystės ryšius su Vašingtonu ir kitais Vakarų sąjungininkais.
Dėl tokios balansuojančios pozicijos Naujasis Delis vengia pasmerkti Rusijos karą Ukrainoje ir vietoj to siūlo tarpininkauti sprendžiant konfliktą.
Nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo invaziją į Ukrainą, žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.
V. Zelenskis savo ruožtu pranešė, kad su N. Modi turėjo „produktyvų ir svarbų pokalbį“, kurio metu jis dar kartą patvirtino, kad Ukraina pasirengusi susitikimui su V. Putinu.
„Indija yra pasirengusi imtis reikiamų pastangų ir per aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse vyksiančius susitikimus perduoti atitinkamą signalą Rusijai ir kitiems lyderiams“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“.
Donaldas Trumpas šį mėnesį suintensyvino diplomatines pastangas dėl karo Ukrainoje užbaigimo: JAV prezidentas Aliaskoje susitiko su V. Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė V. Zelenskį ir Europos lyderius.
Tačiau Rusija menkina tikimybę, kad artimiausiu metu įvyks rusų prezidento ir V. Zelenskio susitikimas, ir yra sakiusi, kad nori būti įtraukta į diskusijas dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai.
