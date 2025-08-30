Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: JAV tiekia Ukrainai pajėgumus smogti toliau Rusijos teritorijoje

2025-08-30 13:55 / šaltinis: BNS
2025-08-30 13:55

JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris penktadienį pareiškė, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija didina karinę paramą Ukrainai, įskaitant pajėgumus smogti toliau Rusijos teritorijoje.

Matthew Whitakeris (nuotr. SCANPIX)

JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris penktadienį pareiškė, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija didina karinę paramą Ukrainai, įskaitant pajėgumus smogti toliau Rusijos teritorijoje.

2

Interviu televizijai „Fox News“ M. Whitakeris sakė, kad į Ukrainą keliauja nauja ginklų siunta, verta beveik milijardo dolerių (0,858 mlrd. eurų). Be to, pasak jo, Vašingtonas tiekia Kyjivui maždaug milijardo dolerių vertės ginklų per mėnesį, kuriuos finansuoja NATO sąjungininkės.   

„Prezidentas Trumpas užtikrina, kad Ukraina galėtų toliau gintis“, ir suteikia jai „tam tikrus pajėgumus smogti toliau, aiškiai galinčius padėti jiems pulti“, – sakė M. Whitakeris.

