Žiniasklaida: JAV tiekia Ukrainai pajėgumus smogti toliau Rusijos teritorijoje

Interviu televizijai „Fox News“ M. Whitakeris sakė, kad į Ukrainą keliauja nauja ginklų siunta, verta beveik milijardo dolerių (0,858 mlrd. eurų). Be to, pasak jo, Vašingtonas tiekia Kyjivui maždaug milijardo dolerių vertės ginklų per mėnesį, kuriuos finansuoja NATO sąjungininkės.
„Prezidentas Trumpas užtikrina, kad Ukraina galėtų toliau gintis“, ir suteikia jai „tam tikrus pajėgumus smogti toliau, aiškiai galinčius padėti jiems pulti“, – sakė M. Whitakeris.
