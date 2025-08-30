Sudavusi naujų smūgių Ukrainai, Rusija dar labiau pakenkė taikos perspektyvoms

Nors pastaruoju metu buvo suintensyvėjusios JAV prezidento Donaldo Trumpo vadovaujamos tarptautinės pastangos dėl paliaubų, nesimato jokių ženklų, kad kovos Ukrainoje sloptų.
Ukrainiečių gelbėjimo tarnybos šeštadienį platformoje „Telegram“ pranešė, kad per praėjusios nakties smūgius Ukrainos pietryčiuose esančiai Zaporižiai žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar mažiausiai 25 buvo sužeisti.
Pranešama, kad tarp hospitalizuotųjų yra trys vaikai, kurių amžius – nuo devynerių iki 16 metų.
Rusija patvirtino surengusi naktinių atakų ir teigė, kad taikiniai buvo kariniai.
Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas sakė, kad smogta gyvenamiesiems pastatams ir kad daug namų liko be dujų ar elektros.
Anksti šeštadienį taip pat buvo atakuoti Dnipras and Pavlohradas centrinėje Dnipropetrovsko srityje. Rusų smūgiai sukėlė gaisrų, „Telegram“ parašė regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas. Jis paragino gyventojus būti slėptuvėse.
Nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, Dnipropetrovsko regionas dažniausiai išvengdavo intensyvių karo veiksmų. Tačiau antradienį Kyjivas pripažino, kad Rusijos kariuomenė įžengė į Dnipropetrovsko sritį.
Ukrainiečių oro pajėgos „Telegram“ paskelbė, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido 537 dronus ir 45 raketas. Numušta arba taikinių nepasiekė 510 dronų ir 38 raketos.
Pranešime nurodoma, kad užfiksuoti penkių raketų ir 24 dronų pataikymai septyniose vietose ir nuolaužų kritimas 21 vietoje.
V. Zelenskis, kuris siekia taikos susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, sakė, kad praėjusią naktį iš viso taikytasi į 14 Ukrainos regionų.
Jis apkaltino Kremlių tuo, kad laiką, skirtą lyderių lygio taikos susitikimui parengti, šis naudoja naujoms masinėms atakoms organizuoti. Ukrainiečių lyderis paragino įvesti daugiau tarptautinių sankcijų Maskvai ir jos rėmėjams.
Tuo metu Ukrainos kariuomenės Generalinis štabas pranešė, kad jo pajėgos smogė dviem naftos perdirbimo gamykloms Rusijoje, aprūpinančioms degalais rusų kariuomenę.
Smogta gamyklai Krasnodaro krašte ir Syzranės gamyklai Samaros srityje; netoli pastarosios gamyklos kilo gaisras, nurodė ukrainiečių Generalinis štabas.
Rusija tuo metu paskelbė, kad jos pajėgos užėmė dar vieną kaimą – Komyšuvachą – Ukrainos rytinėje Donecko srityje.
„Griežtos priemonės“
Ketvirtadienį per rusų ataką Kyjive žuvo mažiausiai 25 žmonės, įskaitant keturis vaikus, o dar maždaug 50 žmonių buvo sužeisti.
Dėl šios atakos, kuri buvo kruviniausia sostinėje per daug mėnesių, Europos Sąjunga, Didžioji Britanija ir Švedija iškvietė Rusijos ambasadorius ir pareiškė protestą.
V. Zelenskis sakė, kad Ukrainai reikia daugiau tarptautinės bendrijos veiksmų.
„Šis karas nesibaigs vien dėl politinių pareiškimų (...). Vienintelis būdas vėl gauti diplomatijos galimybę yra griežtos priemonės visiems tiems, kas finansuoja rusų kariuomenę, ir veiksmingos sankcijos pačiai Maskvai – sankcijos bankininkystės ir energijos (sektoriams)", – sakė jis.
Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis paskelbė, kad JAV gynybos departamentas pritarė oro gynybos sistemų „Patriot“ už maždaug 179,1 mln. dolerių (153,6 mln. eurų) ir palydovinio ryšio paslaugų už 150 mln. dolerių (128,7 mln. eurų) pardavimui Ukrainai.
Po ketvirtadienio atakos prieš Kyjivą Prancūzija ir Vokietija paskelbė, kad sutarė nusiųsti Ukrainai papildomos oro gynybos įrangos.
Šį mėnesį D. Trumpas Aliaskoje surengė susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo užbaigimo, o po to susitiko su V. Zelenskiu ir Europos sąjungininkais.
Tačiau nuo to laiko pažangos beveik nepadaryta, o Maskva menkino V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo tikimybę.
Kremlius ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija nori savo tikslus pasiekti politinėmis ir diplomatinėmis priemonės, bet tęs atakas, kol tai bus padaryta.
Turkija, kuri anksčiau šiais metais surengė taikos derybas su rusų ir ukrainiečių derybininkais, ketvirtadienį sakė, kad Rusija atsisakė kai kurių savo teritorinių reikalavimų Ukrainai.
Rusija dabar reikalauja, kad Ukraina atiduotų jai visą savo rytinį Donbaso regioną (Donecko ir Luhansko sritis), tačiau būtų pasirengusi įšaldyti konfliktą šalies pietuose ties dabartinėmis fronto linijomis, sakė turkų užsienio reikalų ministras.
Rusija yra okupavusi maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos ir teigia aneksavusi penkis šios šalies regionus – Donecko, Luhansko, Chersono bei Zaporižios sritis ir 2014 metais užimtą Krymą.
