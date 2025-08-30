ES sako galinti paliaubų atveju vykdyti karių mokymą Ukrainoje

27 valstybių ES ne Ukrainos teritorijoje yra apmokiusi daugiau kaip 80 tūkst. ukrainiečių karių, kad padėtų karo draskomai šaliai atremti rusų invaziją.
Pasak K. Kallas, ukrainiečių karių apmokymas Ukrainoje galėtų būti tarp Vakarų saugumo garantijų Kyjivui, siekiant ugnies nutraukimo.
„Sveikinu tai, kad šiandien plačiai remiamas mūsų ES karinės misijos mandato išplėtimas siekiant po bet kokių paliaubų Ukrainoje vykdyti mokymą ir instruktavimą“, – sakė K. Kallas po derybų su bloko gynybos ministrais.
„Privalome būti pasirengę daryti daugiau. Tai galėtų apimti ES instruktorius (...) Ukrainos karo akademijose ir institucijose“, – sakė ji.
JAV vadovaujant taikos pastangoms, Vakarų valstybės aptarinėja, kaip užtikrinti Ukrainos saugumą, jei būtų pasiektas paliaubų susitarimas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra užsiminęs, kad JAV galėtų vaidinti tam tikrą vaidmenį paremiant europiečių taikos palaikymo planą, bet nedislokuotų amerikiečių karių Ukrainoje.
Nors D. Trumpas bando užbaigti karą Ukrainoje, Maskva ir toliau trukdo surengti rusų ir ukrainiečių prezidentų, Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio, susitikimą.
Tuo pačiu metu Maskva tęsia Ukrainos bombardavimus, įskaitant mirtinus šios savaitės smūgius Kyjivui.
„Pastarosiomis savaitėmis matėme diplomatines pastangas užbaigti Rusijos karą ir aišku, kad Europa nori taikos. Amerika nori taikos. Ukraina nori taikos“, – sakė K. Kallas.
„Taikos nenori Rusija“, – pridūrė ES diplomatijos vadovė.
