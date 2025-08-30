Rusija kare Ukrainoje prarado dar 850 karių

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas naujausius duomenis šeštadienį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, iki 2025 m. rugpjūčio 30 d. Rusija kare Ukrainoje prarado iš viso apie 1 081 330 kareivių.
Ukrainiečių pajėgos nuo karo pradžios sunaikino iš viso 11 149 Rusijos tankus (+6 per parą), 23 210 šarvuotųjų kovos mašinų (+19), 32 172 artilerijos sistemas (+47), 1 476 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas, 1 213 oro gynybos sistemų, 422 lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 54 691 bepilotį orlaivį (+316), 3 626 kruizines raketas, 28 karo laivus ar katerius ir vieną povandeninį laivą, 60 222 transporto priemones (+106) ir 3 952 specialiosios technikos vienetus.
Šiuos duomenis Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuolat atnaujina.
