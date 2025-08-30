Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija kare Ukrainoje prarado dar 850 karių

2025-08-30 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 09:59

Rusija pastarąją parą kare Ukrainoje prarado dar 850 kareivių, kurie žuvo arba buvo sužeisti.

Karas Ukrainoje

Rusija pastarąją parą kare Ukrainoje prarado dar 850 kareivių, kurie žuvo arba buvo sužeisti.

1

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas naujausius duomenis šeštadienį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.

Nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, iki 2025 m. rugpjūčio 30 d. Rusija kare Ukrainoje prarado iš viso apie 1 081 330 kareivių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainiečių pajėgos nuo karo pradžios sunaikino iš viso 11 149 Rusijos tankus (+6 per parą), 23 210 šarvuotųjų kovos mašinų (+19), 32 172 artilerijos sistemas (+47), 1 476 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas, 1 213 oro gynybos sistemų, 422 lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 54 691 bepilotį orlaivį (+316), 3 626 kruizines raketas, 28 karo laivus ar katerius ir vieną povandeninį laivą, 60 222 transporto priemones (+106) ir 3 952 specialiosios technikos vienetus.

Šiuos duomenis Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuolat atnaujina.

